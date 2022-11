Mundial Qatar 2022 en directo online hoy: noticias en vivo, última hora, partidos, resultados, ruedas de prensa, declaraciones y vídeos

Lionel Messi hablará en un acto publicitario. El '10' de Argentina es una de las grandes atracciones de esta Copa del Mundo. El jugador del PSG y ex del Barça es el capitán de una de las grandes favoritas al triunfo final.

"El tiempo es siempre el tiempo. Por tu parte, es fácil ver cómo podemos elegir los tiempos. No tengo que preocuparme por lo que piensen los demás. Hablo cuando quiero hacerlo. Todo el mundo sabe quién soy, en qué creo. Hablo cuando quiero, estoy hecho a prueba de balas", comentó en Qatar en un acto publicitario.

