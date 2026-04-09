El ex secretario general de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Veron Mosengo-Omba, respondió con fuerza a las acusaciones que afirman que la institución favorece a Marruecos en detrimento de Senegal, en el conocido caso que actualmente está generando polémica.

Tras más de tres semanas desde la decisión de la Comisión de Apelación de la CAF de otorgar administrativamente a Marruecos el título de la Copa Africana de Naciones 2025, pese a la victoria de Senegal en el campo dos meses antes, la tensión sigue alta, especialmente después de que el caso escalara al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Durante una entrevista con el canal France 24, Mosengo-Omba —quien dimitió de su cargo el pasado 29 de marzo— se alteró al responder a una pregunta sobre las alegaciones de un supuesto favoritismo de la CAF hacia Marruecos o de que estuviera bajo su influencia.

El dirigente suizo-congoleño no se limitó a negar esas acusaciones, sino que las calificó de graves y carentes de cualquier prueba, considerando que solo provienen de un estado de frustración.

Dijo: «Las emociones lo dominaron todo; el presidente (Patrice) Motsepe y yo ni siquiera estábamos presentes (cuando se tomó la decisión de la Comisión de Apelación). Si no les gusta la decisión, apélenla».

Y añadió: «Quien afirme que alguien controla la CAF, que presente pruebas. No es justo lanzar acusaciones así sin fundamento, y decir que la CAF se inclinó (por una parte), ¿sobre qué base?».

¿Su salida de la CAF está relacionada con el caso de la final de la CAN?

Mosengo-Omba rechazó que se le considere un «chivo expiatorio», y aseguró que su salida del cargo, tras los últimos acontecimientos, fue por decisión personal, impulsada por su deseo de vivir nuevas experiencias.

Explicó que ya estaba pensando en marcharse antes, pero prefirió quedarse para participar en la organización de la edición 2025 de la Copa Africana de Naciones, que calificó de «excepcional» en términos de audiencias y de ingresos financieros, elogiando de forma indirecta al país anfitrión, Marruecos.

Añadió: «Pasé cinco años como secretario general de la CAF, y era el momento adecuado para pasar página. Es el final de una etapa. Estaba pensando en irme antes, pero quería vivir esta magnífica edición de la Copa, que rompió todos los récords en seguimiento e ingresos».

A pesar de estas declaraciones, el relato de Mosengo-Omba contradice lo que se comenta entre bastidores, ya que algunas informaciones apuntan a que fue objeto de amplias críticas, además de haber superado el límite máximo de edad legal desde el pasado octubre.

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