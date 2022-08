Los partidos ligueros de esta campaña 2022/2023 podrán verse en directo por varias plataformas.

Cuarta jornada liguera en la que el liderato se pondrá en juego en el Santiago Bernabéu. Real Madrid y Betis se enfrentan tras haber sido los únicos en haber ganado los tres primeros partidos. Además, también habrá un Sevilla vs. Barcelona en el que los hispalenses se la juegan tras no haber logrado victoria alguna en las tres primeras semanas. El Cádiz, único equipo que aún no ha puntuado, abre la jornada en Vigo ante el Celta.

Y esta Liga 22/23 viene con grandes novedades en lo que a su retransmisión por televisión se refiere, habiendo varias opciones de seguir los encuentros en directo.

DAZN y Movistar acordaron hace unos meses repartirse los derechos de retransmisión de los partidos de LaLiga Santander hasta el año 2027 empezando en esta temporada 2022-2023. Por este motivo, los partidos de la competición nacional más importante podrán verse a través de ambas plataformas.

Movistar o DAZN: Qué canal de TV retransmite cada partido de la jornada 4 de La Liga 2022-2023

Jornada 4 Fecha Hora TV Celta de Vigo vs. Cádiz 02/09/2022 21:00 Movistar Mallorca vs. Girona 03/09/2022 14:00 Movistar Real Madrid vs. Betis 03/09/2022 16:15 Movistar Real Sociedad vs. Atlético Madrid 03/09/2022 18:30 Movistar Sevilla vs. Barcelona 03/09/2022 21:00 Movistar Osasuna vs. Rayo Vallecano 04/09/2022 14:00 Movistar Athletic Bilbao vs. Espanyol 04/09/2022 16:15 Movistar y GOL Play Villarreal vs. Elche 04/09/2022 18:30 Movistar Valencia vs. Getafe 04/09/2022 21:00 Movistar Valladolid vs. Almería 05/09/2022 21:00 Movistar

CANALES TV

Movistar+

Movistar dispone de varios canales donde hasta ahora ha retransmitido los partidos de LaLiga. Por un lado, tienen el canal #Vamos, a través del cual se puede el partido más destacado de la jornada. Además, dispones de los canales Movistar LaLiga, a través de los cuales retransmite el resto de partidos de la jornada.

DAZN

En principio, DAZN no ha dado a conocer cuáles serán las novedades para ver los partidos de Liga. Para ver DAZN en los aparatos de televisión es necesario disponer de una Smart TV que permita descargarte la aplicación a través de la cual se ve todas las competiciones que ofrezca la plataforma.

Streaming y online

Ambas plataformas disponen tanto de aplicación como de páginas web desde las que se pueden ver los partidos de fútbol de Primera División. Para acceder a ellas, hay que se clientes de las plataformas y, en función de las cuotas elegidas, de si te permiten o no reproducir los partidos online.

Orange compra los derechos que tiene Telefónica

Tal y como se ha anunciado este martes 12 de julio de 2022, la empresa Orange ha adquirido los derechos de emisión para televisión de los partidos de la Primera División de LaLiga que están en propiedad de Telefónica durante la temporada 2022-2023. Así las cosas, y tras llegar a un acuerdo con los propietarios que comparten los derechos de la primera liga nacional -Telefónica y DAZN-, los clientes de Orange también podrán acceder a todos los encuentros de los 20 equipos que participarán en la Primera División de LaLiga española a lo largo de las 38 jornadas que dura la temporada. Más información, aquí.