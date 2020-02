Mourinho y la plaga de lesiones en el Tottenham: "La situación no podría ser peor"

El entrenador de los Spurs, preocupado por el estado de forma de la plantilla londinense.

En la previa al partido de ida de los octavos de final de la frente a , José Mourinho se refirió a la lesión de Heung-min Son, que lo deja con escasas alternativas en la ofensiva para lo que resta de la campaña.

Aunque el comunicado de los Spurs apunta a que serán "varias semanas" las que el surcoreano estará de baja tras pasar por el quirófano, el técnico portugués fue poco alentador al opinar sobre el tema.

"No (cuento con que vuelva a jugar esta temporada). Si juega uno o dos partidos, es porque (el cuerpo médico de ) es muy optimista, y espero que tenga razón. Pero en mi mente, no. En mi mente no estoy pensando en eso", comentó Mou antes del duelo en Londres.

Más equipos

LOS MEMES A GUARDIOLA POR LA SANCIÓN AL CITY

La ausencia del atacante asiático agota aún más las opciones en ofensiva de Mourinho luego de que Harry Kane se sometiera a una cirugía en el tendón de la corva que sufrió en el primer día de este año. "La situación no podría ser peor en términos de opciones", agregó Mourinho, quien puede verse obligado a utilizar a Lucas Moura, Steven Bergwijn o Dele Alli como centrodelanteros no ortodoxos en su ataque.

"Es una situación muy obvia, no hay nada que puedas hacer. Vamos a jugar con los jugadores que tenemos disponibles. Los jugadores darán absolutamente todo, que es lo que están haciendo. En algunos períodos me preocupaba no tener opciones de ataque en el banco, ahora no tengo opciones de ataque en el campo", sentenció el técnico de 56 años.