Mourinho y Davinson Sánchez, en el ojo del huracán por saltarse el aislamiento

José Mourinho está de nuevo en el ojo del huracán, esta vez por saltarse las normas del aislamiento y distanciamiento social promovido por el Gobierno de debido a la pandemia del coronavirus.

'The Special One' fue captado junto a los jugadores Sessegnon, Ndombele y Davinson Sánchez corriendo muy juntos y muy tranquilos en un parque al norte de Londres, un hecho que causó repudio y duras críticas para los implicados, incluso por parte del mismo .

"Todos nuestros jugadores han sido advertidos sobre respetar el distanciamiento social cuando hacen ejercicio al aire libre, continuaremos reforzando este mensaje", comunicaron los Spurs.

Tras el regaño del club y las críticas de la opinión pública, Mourinho reconoció su error. "Acepto que mis acciones no fueron en la línea del protocolo del gobierno ya que sólo debemos tener contacto con gente de nuestra vivienda. Es vital que todos tomemos parte de estas medidas y sigamos los consejos del gobierno para ayudar a nuestros héroes del Servicio Nacional de Salud", declaró el luso.

En el Reino Unido ya hay más de 50.000 casos confirmados de COVID-19, razón por la que el Gobierno ha pedido restringir las salidas a la calle para frenar la propagación del virus y recomienda mantener una distancia mínima de dos metros en caso de tener que salir.

💪🏾 Tottenham Hotspur players on a run in Hadley Wood as Spurs players independently continue to train.



[@MikalisYid]#THFC #COYSpic.twitter.com/sIHAL1KuOb