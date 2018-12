Mourinho se despide del Manchester United: "He estado inmensamente orgulloso de llevar este escudo"

El técnico ha emitido un comunicado de despedida y ha pedido respeto a los medios de comunicación.

José Mourinho ha emitido un comunicado de despedida del Manchester United tras ser cesado el pasado martes como técnico de los 'Red Devils' y ha aprovechado para pedir respeto a los medios para "vivir mi vida normal".

“He estado inmensamente orgulloso de llevar el escudo del Manchester United desde el primer día que llegué y creo que todos los seguidores del United reconocen esto. Como pasó con mis previos clubs, he trabajado con alguna gente maravillosa y creo que serán mis amigos para toda la vida. Sé que todos estáis al corriente de mis principios profesionales. Cada vez que un capítulo se cierra muestro mi más profundo respeto y no hago comentarios sobre mis anteriores compañeros. Espero que los medios también respetarán mi posición y me dejaran vivir mi vida normal hasta el momento en el que decida volver al fútbol. Felices fiestas”.