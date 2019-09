Mourinho: "Messi me hizo mejor entrenador"

El técnico portugués habló de la rivalidad Barça-Madrid cuando era técnico madridista, de la dualidad Messi-Cristiano o del Atlético, entre otros.

Jose Mourinho concedió una entrevista a la agencia EFE en la que repasó varios aspectos de la actualidad futbolística así como su pasado como entrenador del y de otros equipos.

Mourinho recuerda con cariño su etapa en el Real Madrid y asegura que “fue un periodo difícil en el que el Barça dominaba, no solo a nivel de resultados sino de opinión pública y jugaban al fútbol bonito con jugadores de creatividad”.

Elogia la rivalidad Cristiano-Messi durante la última década y deja un gran halago para el argentino.

“Messi nunca jugó en mi equipo, pero jugué contra él y me ha hecho mejor entrenador por tener que preparar partidos y por tener que organizar a mi equipo”.

Atlético, candidato a ganar la Liga

Repasando la actualidad de la Liga elogió al así como a Joao Felix, la joven perla rojiblanca que ha roto el mercado español este año.

“Creo que el Atleti no es un equipo emergente, ha ganado la Liga, Copas y y tiene un nuevo estadio y hace inversiones increíbles. Para mí es un candidato muy fuerte para ganar la Liga”.

Añade que Joao Felix, a pesar de conocerle personalmente, “es un jugador que tiene personalidad y es psicológicamente muy estable”.ç

Making Of

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Simeone se siente como pez en el agua, creo que el Atlético es club perfecto para él y el Atlético tiene a un entrenador perfecto”.

¿Volver al Real Madrid?

Mourinho también fue cuestionado sobre la posibilidad de volver algún día al Real Madrid y su respuesta fue difusa, pero sin cerrarse a esa posibilidad.

“No vengo a Madrid porque no me gusta que la gente lo pudiera interpretar de modo negativo, me gustaría ir al estadio y ver partidos. Yo sentí que las puertas están abiertas del Real Madrid y de todos los clubes en los que he estado porque acabé bien con todos ellos”.