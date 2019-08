Morelos se corrigió en lo disciplinario y de nuevo es figura del Rangers

El atacante cafetero marcó un nuevo doblete y dio una asistencia en la victoria del Rangers sobre el Midjylland por la tercera ronda clasificatoria de la , competencia por la que ya venía de marcar otros dos goles y en la que el colombiano comienza a hacer historia.

Morelos selló la clasificación de su equipo y fue pieza fundamental para los dirigidos por Steven Gerard para conseguir el cupo a la siguiente fase, vale la pena recordar que sobre el final de la temporada anterior, el futuro del colombiano era incierto, pues sus constantes actos de indisciplina frente al público habían colmado la paciencia del entrenador inglés.

Sin embargo, una nueva oportunidad y un cambio de actitud, comienzan a develar al goleador que es capaz de sacar adelante al equipo y conseguir cosas importantes, como ejemplo están los 4 goles en estos dos partidos y que suman a los siete que lleva en apenas seis presentaciones con el Rangers.

Buen arranque de temporada para Alfredo Morelos, que se enfoca en marcar y no en discutir con las gradas, siendo una grata sorpresa y opción para el cuerpo técnico de la Selección que, sin lugar a dudas, le debe tener un ojo puesto al eficiente delantero del Rangers.

👏 @morelos2106 is the 11th #RangersFC player to score ten or more European goals.



🐃 #ElBufalo pic.twitter.com/2NOJlfMMt0