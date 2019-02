En Morelia responsabilizan al crimen organizado por la falta de refuerzos

Los michoacanos se encuentran fuera de la zona de calificación y cerca de los últimos puestos del torneo.

No son buenos tiempos en Monarcas. Pese a que en la Copa MX es líder de grupo, en la Liga Clausura 2019 el club no levanta y por ahora es el lugar número 15 en la tabla general. Además, el descontento de la afición cada vez se nota más. Ante ello, el presidente Álvaro Dávila salió a dar la cara, y culpar también a la inseguridad que se vive en la ciudad y el estado de Michoacán por no haber conseguido los fichajes que quería.

"Los comentarios que se hacen en el extranjero de la plaza, como las filas para la gasolina, los bloqueos; más de la mitad de nuestros jugadores han recibido llamadas de extorsión. Eso se sabe y sí nos ponen más trabas que a otras plazas", confesó en conferencia de prensa.

Detalló que esto último pasó en esta ventana de transferencias cuando pretendían cerrar a un delantero paraguayo y a un defensa proveniente de Europa, sin detallar los nombres. También reveló que la economía de la institución está diezmada y eso igualmente influyó.

"Por presupuesto, por eso no traemos a los jugadores que en otro momento habríamos podido traer. A veces no se cierra un patrocinador o no tienes el ingreso. En taquillas (las del Morelos) estamos cortos, son cosas más financieras. No podíamos tener otra gran deuda", sostuvo.