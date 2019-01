Morata, presentado con el Atlético: "Si estoy aquí es porque quiero estar"

El delantero, cedido por el Chelsea al conjunto rojiblanco, ha sido presentado en el Wanda Metropolitano junto al presidente Enrique Cerezo

Álvaro Morata ha sido presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid después de hacerse oficial este lunes su llegada al conjunto rojiblanco en calidad de cedido por el Chelsea.

El delantero ha querido dejar claro que si está en el Atlético es porque así lo siente: "Hoy no tengo que explicar mis sentimientos. Si estoy aquí es porque quiero estar aquí. Di mi palabra que cuando se pudiera hacer iba a venir este club", ha señalado el delantero. "Yo no tengo que hablar más con palabras, tengo que hablar en el campo", ha añadido después.

"¿Por qué el Atlético? Soy sincero. La situación es muy fácil. Fueron meses complicados, pero se para todo cuando Juanma López -su representante- me dice que existe esta posibilidad. Y aquí estoy. Todo esto se hace muy bonito. Ya sólo quiero entrenar con mis compañeros, ver a Koke, y con ganas de entrenar y jugar".

"Por circunstancias de la vida se han dado muchos rodeos, pero el destino decidió al final que yo estuviera aquí. No puedo esperar más para entrenar esta tarde con el resto de compañeros y ponerme a las órdenes del 'Cholo' Simeone, a quien agradezco que haya apretado para que yo esté aquí", ha confesado.

Eso sí, Morata no ha asegurado que no vaya a celebrar los goles que pueda meter al Real Madrid o a la Juventus, dos de sus antiguos clubes: "Ojalá todos los problemas sean pensar qué hacer después de marcar un gol. Si lo pienso será porque las cosas van bien. Cuando llegue todo saldrá solo, no hay mucho que pensar".

Quien también ha sido claro, como siempre que habla, ha sido Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid: "Olvídate de los 'dimes y diretes', tú a jugar al fútbol y a meter goles", queriendo dejar en el olvido las críticas de un pequeño sector de la afición sobre el fichaje del punta.