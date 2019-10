Álvaro Morata concedió una entrevista a Marca en la que repasó varios aspectos de la actualidad, entre ellos, su expulsión en y la sanción de Costa en el Camp Nou.

El delantero español afirma que “con el Atlético hay doble rasero”. Hace referencia a su expulsión en Mallorca tras encararse con dos futbolistas rivales y ver dos amarillas consecutivas en menos de un minuto.

“No hice nada grave, no insulté a nadie, solo fui a encararme porque no soy de piedra. Quiero pedir disculpas a la afición, ya las pedí en el vestuario”.