Montiel, en GOAL: "Le digo a los sevillistas que daremos todo en el derbi"

El lateral del Sevilla, experto en este tipo de duelos, valora cómo afrontan el derbi del próximo domingo en el que visitan al Betis en el Villamarín

Después de jugar y ganar el Clásico de Argentina más esperado y mediático de la historia, Gonzalo Montiel (González Catán, 1997) tiene un doctorado en partidos calientes. Es por eso que el ahora lateral del Sevilla entiende a la perfección lo que supone un Betis - Sevilla, un duelo distinto pero tan apasionado como el River - Boca.

A pesar del mal momento de un Sevilla que llega al Benito Villamarín en descenso, Montiel promete al sevillismo en GOAL que darán todo por tratar de conseguir la victoria y que el encuentro pueda ser un punto de inflexión para cambiar el signo de la temporada.

¿Cómo está afrontando su segunda temporada en el Sevilla?

"La verdad que bastante bien. Vengo con mucho ritmo y afrontándolo siempre positivo a pesar de no tener buenos resultados. Pensamos en el derbi que va a venir y entrenamos duro para afrontarlo de la mejor manera".

Están viviendo un momento complicado, ¿cómo se lleva en el vestuario?

"Este es un gran grupo que siempre es positivo. Ya estamos enfocados en el derbi, pensando en lo que va a ser el partido, entusiasmados y con muchas ganas para dejarlo todo".

¿Qué cree que falló con Lopetegui y qué está cambiando con Sampaoli?"

"No se nos dieron los resultados. Con Lopetegui trabajábamos bien pero fallaron los resultados y el fútbol es así, ya se sabe. Con Sampaoli estamos trabajando bien, fuerte y tratando de mantener una idea. Tenemos que sacar los resultados lo antes posible para seguir mejorando como equipo".

El equipo está mejorando en defensa, ¿les favorece jugar con defensa de tres centrales?

"Esta es la idea que tenemos, queremos seguir creciendo nuestro funcionamiento defensivo y ofensivo. Trabajamos día a día para seguir mejorando eso. Pensamos en seguir mejorando en el derbi".

¿Cómo valora las pruebas jugando de central?

"Jugando de central me he sentido cómodo. Me gusta esa posición".

Tiene que competir por el puesto con una leyenda como Navas. ¿Es un ejemplo para usted?

"La relación es muy buena, es una gran persona que ha ganado muchas cosas acá pero es humilde. En los entrenamientos trato de mirarlo y aprender porque uno siempre aprende de sus compañeros. Es una excelente persona".

Ahora afrontan el derbi, ¿cómo llegan al partido?

"El derbi es un partido aparte. A cualquier jugador le gusta jugar estos partidos, lo afrontamos con muchas ganas y entusiasmo. Le decimos a la afición que vamos a dejarlo todo".

Ha vivido clásicos en Argentina, ¿se parece el Sevilla - Betis al River - Boca?

"Son derbis distintos pero uno lo vive de una manera única. A cualquier jugador le gustaría estar en el lugar de poder jugar este derbi. Si me toca jugar, espero aprovecharlo y dejar todo para el equipo".

¿Qué le dicen los aficionados por la calle?

"La gente es muy apasionada. Lo vive con locura y quiere ganarla como sea. Los derbis se juegan para ganarlos".

El Betis llega como favorito, ¿cómo se convive con eso?

"La verdad que ellos vienen ganando, le están saliendo los resultados pero un derbi es aparte. Estos partidos hay que dejarlo todo y no se sabe para que lado se va a dar. Las sensaciones de este partido son únicas, a cualquiera le gusta jugarlo y hay que aprovecharlo y dar lo máximo".

¿Qué supondría vestir la albiceleste en el Mundial Qatar 2022?

"Primero pienso en estos tres partidos que nos quedan, lo dejaré todo acá y después cuando den la lista tengo que estar preparado pero ahora pienso en el derbi".

Se vio hace unos días la arenga de Messi antes de la final de la Copa América, ¿qué sintió al volver a verla?

"Es una emoción. Reviví esa final que hemos ganado. Fue una gran emoción y estoy muy feliz de poder verlo otra vez".

¿Cómo es compartir vestuario con el mejor del mundo?

"Estoy orgulloso de poder compartir vestuario y cancha con el mejor del mundo. Trato de disfrutarlo cada vez que me toca".

Le preguntaba antes por River, ¿qué ha supuesto Gallardo en la historia del club y en particular en su carrera?

"Fue una persona muy importante que me ayudó en lo personal y lo futbolístico. Aprendí bastante con él y me dio la posibilidad de debutar en el club en el cual soñé jugar de chico. Es una persona que admiro mucho y respeto bastante".

Qué mensaje manda a los sevillistas antes del derbi.

"Vamos a dejar todo. Es un partido al que vamos con muchas ganas y entusiasmo y lo vamos a dar todo".