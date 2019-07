Monchi: "Ben Yedder es jugador del Sevilla y no ha habido ofertas por él"

El director deportivo sevillista dejó claro que no han recibido ofertas por el máximo goleador sevillista la pasada temporada.

Wissam Ben Yedder fue uno de los mejores jugadores del el pasado curso. Al francés no le faltan novias en el mercado y ya se le ha vinculado con clubes como el , y el .

El propio jugador hizo ver que habría llegado el momento de dar un salto más en su carrera. Sin embargo, el director deportivo sevillista, Monchi, ha desmentido que tengan ofertas por el francés y ha dejado claro que se incorporará con normalidad a los entrenamientos el próximo 13 de julio.

"Ben Yedder es delantero del Sevilla. Con total franqueza, no ha habido ofertas por él. Tras sus vacaciones se incorporará con el equipo para la pretemporada. Si llega algo, se valorará junto con el presidente. No hay que entrar en hipótesis, la delantera la tenemos muy bien cubiertas. Los dos futbolistas que hemos presentado hoy llegan en su mejor momento", comentó

Sobre incorporaciones, Monchi no quiso manifestarse en el interés por Luis Alberto: "No me gusta personalizar en jugadores que no son nuestros. Prefiero omitir cualquier tipo de respuesta sobre el asunto para que no se malinterprete".