Monaco hará el último intento por convencer a Falcao para que no se vaya al Galatasaray

Según L' Equipe, el presidente del Monegasco se reunirá con el samario para intentar convencerle que de que se quede una temporada más.

La dura derrota en casa ante el Olympique Lyonnais en la apertura de la dejó muy claro en el AS Monaco que no quiere revivir una temporada tan mala como la del año pasado y para evitar esto, el club del principado tendrá que aprovechar las últimas semanas de la ventana de transferencia de verano para terminar de armar una plantilla más competitiva. Este lunes por la mañana, L'Equipe argumentó que Wissam Ben Yedder estaría cerca del Principado y que ya habría llegado a un acuerdo con los Rojos y los Blancos, quienes deberían pagar la cláusula de liberación de 40 millones de euros en los próximos días.

Pero además de la llegada del internacional francés para fortalecer el ataque, el campeón de en 2017 tendría otros dos objetivos principales según el diario francés: mantener a Radamel Falcao y reclutar a un número seis. Para evitar comprar un segundo número nueve, al Rock Club le gustaría quedarse con el colombiano, cuyo contrato expira en junio de 2020. Sin embargo, el cafetero tiene casi todo listo para emigrar al Galatasaray, de , y también tiene ofertas de otros clubes.

El Tigre no estaría en contra de quedarse en el , pero le gustaría firmar un último contrato hasta junio de 2022, que el Monegasco no le habría ofrecido a diferencia del club turco. El colombiano podría irse, pero la vida en Estambul lo tiene todavía pensando, por lo que esperaría una mejor oportunidad con un equipo alineado con las condiciones salariales del club turco pero en un mejor entorno. Al presidente Rybolovlev le gustaría aprovechar la confusión en torno a su destino para convencerlo de que se quede. No será tarea fácil, pero la relación entre el ruso y el colombiano es buena y podría jugar a favor de la ASM.

El otro problema importante es el reclutamiento de un número seis. Un verdadero centrocampista defensivo que Leonardo Jardim no tiene en su escuadrón. De hecho, es Cesc Fábregas, centrocampista de relevos, quien asumió este papel contra el , sin mucho éxito. De acuerdo con la información de L'Equipe, Tiémoué Bakayoko podría regresar a la Roca. El medio francés no forma parte de los planes de Frank Lampard en y volver en calidad de préstamo, una solución que podría ser adecuada para todas las partes.

Una plantilla más competitiva, un compañero de peso en el ataque y una mejor calidad de vida, aunque sin una renovación de contrato, es lo que Monaco ofrecerá a Radamel Falcao para intentar convencerle de que se quede una temporada más, así no pueda sacarle un solo centavo el próximo año ya que se iría libre. ¿Que decisión tomará el cafetero?