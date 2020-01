Mohamed, sobre su discusión con Klopp: "Me faltó el respeto, me quiso basurear"

El timonel de Rayados reveló los detalles del polémico incidente que protagonizó con el estratega alemán.

Antonio Mohamed protagonizó una acalorada discusión con Jürgen Klopp en las semifinales del , razón por la que ambos fueron amonestados. Ya pasaron varias semanas de aquel incidente y el timonel de Rayados explicó lo sucedio con su colega alemán.

"Con Klopp pasó que me faltó el respeto. Se la pasó pidiendo amarillas porque decía que le pegamos todo el tiempo a Salah y cuando yo pedí una tarjeta para que expulsen a un jugador de ellos, me sacó la lengua y me burlaba como que era un maricón", dijo el Turco al sitio Enganche.

😱 ANTONIO MOHAMED 🆚 JURGEN KLOPP 😱#MundialdeClubesxFOX Discusión entre los técnicos de #Rayados y



Amarilla para los dos pic.twitter.com/COBFqcUDCR — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 18, 2019

"Así que me parece que le dije la c... bien de tu madre, a quién te comiste p... Me fui, porque nunca me meto con los bancos de suplentes, pero me volví loco porque sentí que me intentó basurear. No sé si reaccioné bien o mal, pero me salió de adentro", agregó el entrenador de Rayados.

El momento se produjo al minuto 76 de partido, cuando Mohamed reclamó una mano de Joseph Gómez. Luego las cosas se salieron de control, al punto que el cuarto árbitro tuvo que ponerse frente al argentino para intentar calmarlo y continuar con el compromiso.