Modric hace autocrítica: "Vamos cagada tras cagada y muchos no estamos a nuestro nivel"

El croata evita señalar al árbitro y señala los problemas futbolísticos y de pegada del equipo.

Luka Modric ha querido evitar criticar el arbitraje en la derrota del Real Madrid ante la Real Sociedad y el croata ha sido muy autocrítico con el mal momento de los merengues.

Los problemas del Madrid: "Muchos no estamos a nuestro nivel, vamos cagada tras cagada. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y mejorar. Ir partido a partido subiendo nuestro nivel de juego. Hay que hablar claro, no es cuestión de suerte. Creamos mucho, pero la pelota no entra y concedemos mucho. Hay razones que explican por qué no van las cosas bien".

Polémica arbitral: "No ha tenido el día, pero nuestro problema no es el árbitro o el VAR, aunque no nos han ayudado. Nuestros problemas son otros. No podemos hacer nada. El VAR va a seguir ahí. No entiendo como no entra en una situación tan clara como el penalti de Vinicius".

Confianza en Solari: "Solari tiene nuestra confianza. No podemos buscar excusas. Nos falta gol y unidad en el campo. Tenemos que sentarnos, hablar entre nosotros y ver cuál es el problema. Esto no es normal, se está repitiendo mucho esta temporada".