¡Misterio con el camuflado del Meazza! ¿Quién es el encapuchado que está en el Inter - Atlético de Madrid de la Champions League?

Un personaje ha llamado la atención de los televidentes durante la transmisión del partido entre el Inter de Milán y el Atlético de Madrid, por la ida de los octavos de final de la Champions League. ¿Quién es el hombre encapuchado que aparece junto a una mujer de cabello corto?

El personaje en cuestión es el famoso rapero estadounidense Kanye West, que en las horas previas al partido ya había sido protagonista por otra cuestión relacionada al choque continental.



En Vultures 1 de Kanye West también está el Inter. El nuevo proyecto del rapero estadounidense en colaboración con Ty Dolla Sign, un álbum conjunto de 15 temas, también incluye la Curva Nord de los nerazzurri.

Sorprendentemente, en dos de ellos se incluyeron coros del famoso sector de barrabravas o ultras de San Siro.

La curva Inter, en particular, está presente en dos de los quince temas totales de Vultures 1, el tercer álbum colaborativo en la carrera de Kanye West después de Watch the Throne con Jay-Z y Kids See Ghosts con Kid Cudi.

LAS CANCIONES CON LA CURVA NORTE

Los coros de la Curva Nord del Inter están presentes en Stars y Carnival. La primera es la canción de apertura de Vultures 1 y se cierra con un coro de los aficionados del Inter, mientras que Carnival, en la que también participa Rich the Kid, se abre con un coro en inglés.



Vultures 1 también incluye la canción principal Vultures, lanzada como adelanto del álbum el pasado noviembre y que ha sido objeto de críticas en las redes sociales por un verso considerado antisemita.

KANYE WEST CAMUFLADO

Entre las historias de la Inter Curva Nord está también el propio Kanye West enmascarado entre los aficionados del sector nerazzurri, empeñado en grabar los cánticos presentes posteriormente en Vultures 1.

De esa misma manera aoareció el martes en el Meazza para ver el Inter-Atlético.