Miralem Pjanic levanta la voz: "Debería jugar más en el Barcelona"

El bosnio lamenta la poca continuidad que tiene en los planes de Koeman y declara amor eterno a una Juve pero avisa: "Mañana queremos ganar".

Miralem Pjanic concedió una entrevista a 'La Gazzetta Dello Sport' en la que mostró su disconformidad por la situación que vive en el , al que llegó el pasado verano en una operación de intercambio con la que envió a Arthur Melo a Turín. De momento, se ha perdido cuatro de los quince partidos de la temporada por decisión técnica y apenas ha sido titular una sola vez en .

Falta de oportunidades

"Sí, creo que debería jugar más y es lo que quiero, sinceramente no entiendo el por qué de la situación; está claro que quiero jugar mucho más y puedo darlo, cuando el entrenador me ha llamado siempre he respondido haciendo bien las cosas, jugando buenos partidos, más de eso no sé que puedo hacer".

Barcelona

"Estoy satisfecho del club y los compañeros, en viví nueve años muy bonitos y la echo de menos; estuve de maravilla en la y la Juventus, tuve temporadas muy importantes, ahora tengo un nuevo desafío en el club más grande del mundo y debo adaptarme al juego, era una novedad que quería probar".

Insatisfacción

"No estoy satisfecho ni puedo estarlo, en mi carrera nunca acepté la idea de no jugar y no lo voy a hacer ahora, vamos a ver porque estoy preparado, entreno bien y espero porque no puedo hacer otra cosa, es una sitaución delicada que no me conviene".

Juventus

"La Juve siempre estará en mi corazón, sigo al equipo cada vez que puedo, el sorteo me hizo feliz pero por desgracia no pude jugar ante los tifosi en Turín, habrá otras ocasiones, a la Juve siempre le deseo lo mejor pero mañana queremos ganar".