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Serie A - Jornada 12 21 nov 2026 - 12:00 Stadio Ennio Tardini

Parma-Roma se transmite en directo por DAZN, que posee los derechos de todos los partidos de la Serie A 2026/27. A continuación encontrarás el enlace para suscribirte y seguir el partido en directo.

La Roma de Gian Piero Gasperini visita al Parma de Alberto Gilardino el sábado 21 de noviembre en el Estadio Ennio Tardini, en un duelo de la Serie A 2026/27.

La Roma llega a Parma como tercera en la clasificación, con una plantilla que poco a poco vuelve a estar completa tras un periodo complicado por las lesiones. El más esperado es Paulo Dybala, que el martes 17 de noviembre volvió a entrenarse con el grupo y debería estar disponible para esta visita.

El Parma ocupa la decimosexta posición en la clasificación y llega a la cita con menos certezas que su rival. Sin embargo, la victoria por 3-0 ante el Atalanta en la última jornada le ha devuelto la confianza a Gilardino, que no podrá contar con el delantero David Romero, baja por una lesión en el hombro sufrida en el derbi contra el Bologna.

Los antecedentes recientes entre ambos equipos favorecen a la Roma: ha ganado tres de los últimos cuatro enfrentamientos directos, incluido el memorable 2-3 en el Tardini del pasado mayo. El Parma intentará cambiar esa tendencia ante su afición.

El partido también es una prueba importante para Gasperini, que compite en tres frentes, entre la liga, la Champions League y la Coppa Italia, con una serie de encuentros muy seguidos que exige disponer de una plantilla lo más completa posible.

A continuación, toda la información sobre dónde seguir el Parma-Roma por TV y en directo por streaming.

Novedades de los equipos

El Parma no podrá contar con David Romero, Adrian Bernabé ni Diego Carlos por lesión, mientras que Abdoulaye N'Diaye está sancionado. Gilardino buscará alternativas en ataque tras la baja del delantero centro argentino.

En la Roma, Gasperini recupera a Paulo Dybala y Gianluca Mancini, que han vuelto a entrenarse con el grupo. En cambio, Mile Svilar, Pierluigi Gollini, Lorenzo Pellegrini y Devyne Rensch siguen sin estar disponibles. Habrá más novedades sobre las alineaciones poco antes del inicio del partido.

Estado de forma

El Parma ha logrado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Serie A, con cinco goles a favor y nueve en contra. Su resultado más reciente es la derrota por 2-1 ante el Bologna, precedida, sin embargo, por el contundente 3-0 que le endosó al Atalanta. El rendimiento del Parma ha sido irregular: tres derrotas consecutivas ante Torino, Lazio y Bologna pusieron fin a una buena racha.

La Roma ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con 17 goles a favor y 13 en contra. Su encuentro más reciente fue el triunfo por 3-0 ante el Sassuolo en Serie A, mientras que la derrota por 3-2 contra el Manchester United en Champions League sigue siendo su único tropiezo reciente. La Roma ganó 5-2 a domicilio ante el Udinese y 4-2 al Cagliari, mostrando una marcada capacidad ofensiva.

Antecedentes

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 10 de mayo de 2026, cuando la Roma ganó 3-2 en el Tardini en Serie A. En los últimos cinco enfrentamientos, la Roma lleva ventaja con tres victorias frente a una del Parma, además de un empate. El único triunfo del Parma en ese periodo fue el 2-0 en casa de marzo de 2021.

Clasificación

En la Serie A, la Roma ocupa actualmente la tercera posición, mientras que el Parma se encuentra en el decimosexto puesto de la clasificación.