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Liga de Campeones
team-logoRoma
Stadio Tre Fontane
team-logoServette
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Mira el Roma-Servette en directo hoy: ¿quién televisa el partido y dónde verlo en streaming?

Roma vs Servette
Roma
Servette
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de la Women's Champions League entre la Roma y el Servette: hora de inicio y noticias de los equipos

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Liga de Campeones - Jornada 4
Stadio Tre Fontane

El partido se transmitirá en directo por Disney+. Se puede acceder al servicio mediante suscripción y seguir el encuentro en streaming desde todos los dispositivos compatibles.

El Estadio Tre Fontane de Roma acoge el duelo entre la Roma y el Servette, correspondiente a la Women's Champions League. La Roma busca dar continuidad a su rendimiento en Europa tras un convincente inicio de temporada en la Serie A.

Gianpiero Piovani cuenta con un equipo en un gran momento en las competiciones nacionales. Cuatro victorias en los últimos cinco partidos entre liga y copa dan fe de la solidez del grupo, que ha firmado actuaciones destacadas ante rivales de primer nivel.

El Servette, dirigido por Cristian Toro Maspero, llega a Roma tras una trayectoria europea irregular. Las suizas han alternado grandes actuaciones y tropiezos en las últimas semanas, por lo que resulta difícil prever qué versión del equipo se presentará en el Estadio Tre Fontane.

Los antecedentes entre ambos equipos favorecen a las locales. La Roma ya se enfrentó al Servette en la fase de clasificación de la Women's Champions League y se impuso con autoridad en las dos ocasiones.

El Servette afronta un partido cuesta arriba, pero los equipos suizos han demostrado en el pasado que saben sorprender en el escenario europeo. Toro Maspero tendrá que encontrar las soluciones adecuadas para frenar a una Roma que rara vez concede espacios en casa.

A continuación se indican las opciones para seguir el partido en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

Roma contra Servette alineaciones probables

Manager

  • G. Piovani

En la Roma, Gianpiero Piovani no ha comunicado ninguna baja por lesión o sanción. El probable once titular aún no se ha dado a conocer y se actualizará en las horas previas al inicio del partido.

Por parte del Servette, Cristian Toro Maspero no ha ofrecido información oficial sobre la situación de la plantilla. También en este caso, las últimas noticias sobre la convocatoria estarán disponibles poco antes del partido.

Estado de forma

ROM

ROM - Formulario

MIL
W4-2
JUV
W2-5
CHE
L2-0
NAP
W2-1
COM
W0-4
Gol marcado (encajado)
15/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SER

SER - Formulario

PRA
L3-2
PRA
W3-0
OLL
L0-8
HBK
L5-1
OUD
W5-1
Gol marcado (encajado)
11/17
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5

La Roma llega a la cita europea con una racha positiva: cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre la Serie A y la Women's Champions League. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 4-0 ante el Calcio Como 1907 en liga. Antes, la Roma había derrotado al Napoli Femminile por 2-1 y a la Juventus por 5-2, demostrando una notable capacidad goleadora. Su único tropiezo llegó ante el Chelsea en la Women's Champions League, con una derrota por 2-0.

El Servette presenta un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, todos en competiciones europeas. Su resultado más reciente es una victoria por 5-1 ante el Oud-Heverlee Leuven en la Women's Champions League. Sin embargo, las suizas han sufrido duras derrotas frente al OL Lyon (0-8) y el HB Køge (1-5), con un total de once goles a favor y diecisiete en contra.

Enfrentamientos anteriores

Cara a cara

RomaEmpateServette
2
0
0
Liga de Campeones Clasificación
Servette badge
Servette
SER
2
Roma badge
Roma
ROM
7
F
Liga de Campeones Clasificación
Roma badge
Roma
ROM
3
Servette badge
Servette
SER
1
F
10Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/2
Ambos equipos marcaron2/2

El último enfrentamiento entre la Roma y el Servette se remonta al 26 de septiembre de 2024, cuando la Roma se impuso por 7-2 en casa de las suizas en la fase de clasificación de la Women's Champions League. Unos días antes, el 18 de septiembre, la Roma ya había derrotado al Servette por 3-1 en el partido de ida disputado en casa. En los dos encuentros registrados entre ambos equipos, la Roma ganó en ambas ocasiones, con diez goles a favor y tres en contra.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300192+179
W
W
W
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
W
D
W
3
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
W
D
W
4
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
W
D
W
5
JuventusJuventusJUV
320183+56
W
W
L
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
312072+55
D
W
D
7
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
312074+35
D
W
D
8
InterInterINT
311127-54
L
D
W
9
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
30304403
D
D
D
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
D
D
D
11
HB KoegeHB KoegeHBK
3102510-53
L
W
L
12
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
L
L
W
13
ServetteServetteSER
3102614-83
W
L
L
14
Paris FCParis FCPAR
302158-32
D
D
L
15
Austria Wien WAustria Wien WWIE
301226-41
L
D
L
16
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
301215-41
D
L
L
17
RomaRomaROM
301208-81
L
L
D
18
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
L
L
D
Clasificación a los Cuartos de Final
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Women's Champions League, la Roma ocupa actualmente la 17.ª posición, mientras que el Servette se encuentra en el 13.º puesto.

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