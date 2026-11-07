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Serie A
team-logoParma Calcio 1913
Stadio Ennio Tardini
team-logoBologna
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Mira el Parma Calcio 1913 contra el Bolonia en directo hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Parma Calcio 1913 vs Bologna
Parma Calcio 1913
Bologna
Serie A

Cómo ver el partido de la Serie A entre Parma Calcio 1913 y Bologna, con el horario de inicio y las novedades de los equipos

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crest
Serie A - Jornada 11
Stadio Ennio Tardini

El Parma-Bologna se transmite en exclusiva por DAZN. Para seguir el partido es necesaria una suscripción a la plataforma, accesible desde una smart TV, un smartphone, una tablet o un ordenador. Los clientes suscritos tanto a DAZN como a Sky también podrán seguir el encuentro por DAZN 1, disponible en el canal 214 del satélite.

El Tardini de Parma acoge el derbi de Emilia entre Parma y Bologna, correspondiente a la 11.ª jornada de la Serie A 2026/27. Los dos equipos llegan a la cita con la moral alta tras sumar tres puntos en la jornada anterior.

El Parma de Alberto Gilardino logró una victoria histórica en el campo del Atalanta al imponerse por 3-0 en Bérgamo. Un triunfo que permitió al Parma salir de la zona de descenso y alcanzar los 8 puntos en la clasificación.

El gran protagonista de la noche en Bérgamo fue Simone Lontani, delantero nacido en 2008 que ya suma cinco goles esta temporada. El joven exjugador del AC Milan marcó el 3-0 tras hacerle un caño a Pasalic y rematar con precisión de derecha al ángulo inferior de la portería de Carnesecchi.

El Bologna de Raffaele Palladino, por su parte, llega tras encadenar tres victorias, la última por 2-1 contra el Monza. El Bologna ha dado un salto de calidad desde que Palladino sustituyó a Domenico Tedesco en el banquillo y ahora busca mantener su buena racha de resultados.

Para ambos equipos es un partido importante para consolidar su posición en la clasificación. El Parma quiere dar continuidad a la primera victoria de Gilardino al frente del equipo; el Bologna busca su cuarto triunfo consecutivo.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo por televisión y streaming.

Noticias de los equipos

Parma Calcio 1913 contra Bologna alineaciones probables

3-5-2
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Formación
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-3
G. DaffaraG. DaffaraE. Del PratoE. Del PratoA. N'DiayeA. N'DiayeM. TroiloM. TroiloV. SierroV. SierroG. FabbianG. FabbianS. BritschgiS. BritschgiM. KeitaM. KeitaE. ValeriE. ValeriD. RomeroD. Romeroteam-logoS. LontaniL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateJ. MirandaJ. MirandaM. AmondarainM. AmondarainL. FergusonL. FergusonT. PobegaT. PobegaF. BernardeschiF. BernardeschiN. CambiaghiN. CambiaghiJ. OdgaardJ. Odgaard
Bologna crest
Bologna
BOL
3-5-2
Parma Calcio 1913

Once inicial

Bologna

Manager

  • A. Gilardino
  • R. Palladino

Gilardino debería mantener a buena parte del once que venció al Atalanta. Entre los posibles titulares figuran Daffara en la portería, Delprato, N'Diaye y Troilo en defensa, con Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita y Valeri en el centro del campo. En ataque volvería a tener sitio Lontani, con Romero y Touré disputándose el otro puesto. Drobnic y Bernabé son baja.

Palladino apostaría por Skorupski bajo palos y una defensa de tres formada por Casale, Darmian y Theate. En el centro del campo deberían jugar Miranda, Amondarain, Ferguson y Pobega, mientras que Bernardeschi y Cambiaghi apoyarán al delantero centro Odgaard, llamado a sustituir al lesionado Piccoli. Holm, Enem y De Silvestri no están disponibles.

Estado de forma

PAR

PAR - Formulario

INT
L3-0
TOR
L0-3
LAZ
L2-1
UDI
D0-0
ATA
W0-3
Gol marcado (encajado)
4/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BOL

BOL - Formulario

LEC
W1-2
INT
L1-3
CGL
W0-2
MIL
W2-4
MON
W2-1
Gol marcado (encajado)
11/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Parma ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga, con 6 goles a favor y 9 en contra. Su resultado más reciente es el 3-0 ante el Atalanta, la primera victoria de Gilardino en la Serie A desde que sustituyó a Cuesta. Anteriormente, el Parma había empatado 0-0 con el Udinese y perdido contra la Lazio (1-2), el Torino (0-3) y el Inter (0-3).

El Bologna ha logrado cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos, con 11 goles a favor y 6 en contra. Llega tras el 2-1 contra el Monza y antes había vencido al AC Milan por 4-2 a domicilio y al Cagliari por 2-0. Su única derrota en ese periodo fue el 3-1 ante el Inter.

Enfrentamientos anteriores

Cara a cara

Parma Calcio 1913EmpateBologna
2
1
2
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
F
Copa Italia
Bologna badge
Bologna
BOL
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
F
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
Bologna badge
Bologna
BOL
3
F
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
Bologna badge
Bologna
BOL
0
F
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
F
5Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 8 de febrero de 2026, cuando el Bologna recibió al Parma y se impuso por 1-0. En los últimos cinco enfrentamientos oficiales, el balance favorece al Bologna: tres victorias del Bologna frente a una del Parma y un empate. También destacan el 3-1 de noviembre de 2025, cuando el Bologna se impuso en el Tardini, y el 2-0 de febrero de 2025, con victoria del Parma en casa.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
W
W
W
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
108112613+1325
L
W
W
W
W
3
RomaRomaROM
107302810+1824
W
W
D
W
D
4
ComoComoCOM
10721188+1023
W
W
W
W
D
5
AC MilánAC MilánMIL
106312112+921
W
L
W
W
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
W
W
D
W
L
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
W
L
W
L
D
8
SSC NápolesSSC NápolesNAP
104241713+414
L
W
D
L
W
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
W
W
W
L
W
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
L
L
W
W
W
11
GénovaGénovaGEN
104151014-413
W
W
W
L
W
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
L
L
L
L
D
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
L
D
D
L
W
14
LecceLecceLEC
103071121-109
L
L
L
W
L
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10226815-78
W
D
L
L
L
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
W
D
L
L
L
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
L
L
L
L
D
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
L
L
L
W
L
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
W
L
L
L
W
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
L
L
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de la Serie A, el Bologna ocupa la novena posición, mientras que el Parma se encuentra en el decimoquinto puesto.

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