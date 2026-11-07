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Serie A - Jornada 11 8 nov 2026 - 09:00 Stadio Brianteo

El Monza-Atalanta se transmitirá en exclusiva por DAZN. A continuación, los detalles para suscribirse y seguir el partido en directo.

La Atalanta de Maurizio Sarri visita al Monza de Ivan Juric en el Estadio Brianteo por la undécima jornada de la Serie A. El equipo de Bérgamo llega a Brianza con la necesidad urgente de cambiar una trayectoria que en las últimas semanas ha tomado un rumbo preocupante.

La Atalanta no atraviesa un momento tranquilo. Tras la dura derrota en casa por 3-0 ante el Parma en liga, el equipo de Bérgamo solo logró un empate 1-1 frente al Kairat Almaty en la Conference League. No ha conseguido ninguna victoria en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones y su defensa sigue concediendo goles con alarmante regularidad.

Sarri debe lidiar con una lista de lesionados que sigue siendo larga. Entre las bajas figuran Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie y Gaetano. El técnico toscano vuelve a confiar en Krstovic como referencia ofensiva, con De Ketelaere y Rowe como apoyo.

El Monza, por su parte, llega a este partido tras tres derrotas consecutivas, pero consciente de que puede aprovechar el difícil momento de su rival. Juric no podrá contar con Pessina, Ziolkowski, Folorunsho ni Kouadio Maye, aunque el equipo de Brianza ha demostrado en las últimas semanas que sabe reaccionar ante las dificultades.

En la clasificación, la Atalanta ocupa la decimotercera posición y el Monza es decimoctavo. Para ambos equipos, este partido vale mucho más que los tres puntos en juego.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

El Monza de Juric no podrá contar con Matteo Pessina, Jan Ziolkowski, Michael Folorunsho ni Yvan Kouadio Maye. El probable once del equipo de Brianza es el formado por Toernqvist, Eddy Kouadio, Lucchesi, Goglichidze, Birindelli, Foe Ondoa, Colombo, Zeballos, Mangas, Mota y Varela.

En el otro equipo, Sarri debe gestionar las bajas de Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie y Gaetano. El probable once de la Atalanta tiene a Carnesecchi en la portería, con Obric, Bernasconi, Zappacosta y Scalvini en defensa; Ederson y Pasalic en el centro del campo; y Rowe, De Ketelaere y Zalewski por detrás de Krstovic.

Estado de forma

El Monza llega a este partido con un balance complicado: una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. Su resultado más reciente es la derrota por 2-1 ante el Bologna, precedida por el duro 1-4 sufrido frente al Napoli. Su único triunfo en este periodo fue el 4-0 que le endosó al Cagliari. En cinco partidos, el equipo de Brianza ha marcado once goles y ha encajado quince.

La Atalanta presenta un balance de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente es el empate 1-1 ante el Kairat Almaty en la Conference League, precedido por la derrota por 3-0 frente al Parma en la Serie A. La Atalanta ha marcado nueve goles y ha encajado doce en sus últimos cinco partidos. Los empates 4-4 ante el Frosinone y 2-2 frente a la Fiorentina reflejan mejor que cualquier otro dato las fragilidades defensivas del equipo.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta a mayo de 2025, cuando la Atalanta se impuso por 4-0 como visitante en el Estadio Brianteo, en la Serie A. Si se observan los últimos cinco enfrentamientos oficiales, el balance favorece claramente al equipo de Bérgamo: cuatro victorias de la Atalanta frente a una del Monza. La Atalanta ha marcado doce goles y ha encajado solo dos en los duelos de liga. La única victoria del equipo de Brianza en los datos se remonta al amistoso de agosto de 2025, que ganó por 2-1.

Clasificación

En la clasificación de la Serie A, el Monza ocupa la decimoctava posición, mientras que la Atalanta se encuentra en el decimotercer puesto.