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Serie A - Jornada 10 1 nov 2026 - 14:45 Allianz Stadium

El Juventus-Napoli se emitirá en directo y en exclusiva por DAZN. Los abonados podrán seguir el partido a través de la aplicación en cualquier dispositivo compatible o accediendo a la página web de la plataforma. Quienes estén abonados tanto a DAZN como a Sky también podrán seguir el encuentro en el canal DAZN 1, disponible en el número 214 del decodificador de Sky.

El Allianz Stadium de Turín acoge el domingo por la noche el partido que cierra la décima jornada de la Serie A entre Juventus y Napoli, un duelo que llega en un momento delicado para ambos equipos, aunque por motivos diferentes.

La Juventus afronta este partido después de una semana difícil. La derrota por 2-0 ante el Genoa ha agravado una crisis de resultados que se prolonga desde hace semanas, y Luciano Spalletti sabe bien que los próximos partidos podrían ser decisivos para su futuro en el banquillo de la Juventus. El técnico ha optado por concentrar al equipo para preparar el encuentro, dejando claro cuánto pesa para él este duelo.

El Napoli llega a Turín con un estado de ánimo muy distinto. El equipo goleó 4-1 al Monza en la última jornada y busca continuidad tras un comienzo de temporada irregular. Sin embargo, Massimiliano Allegri no podrá dirigir al equipo desde el banquillo: el técnico de Livorno está sancionado y, como ya ocurrió en Monza, le tocará a su segundo, Marco Landucci, tomar las riendas del Napoli durante los noventa minutos.

En el Napoli persisten algunas dudas sobre el estado físico de varios jugadores. Amir Rrahmani y Frank Anguissa se han recuperado y ambos han entrado en la convocatoria, pero todavía no están al cien por cien y su titularidad no está garantizada. Lobotka, en cambio, es baja por lesión, y Kevin De Bruyne debería ocupar su lugar por delante de la defensa.

En la Juventus, la larga lista de ausencias condiciona las decisiones de Spalletti, que tendrá que arreglárselas con los jugadores disponibles. Una buena noticia, sin embargo, es la recuperación de Jeff Ekhator, que ha vuelto a entrenarse con el grupo después de la lesión que le hizo perderse toda la primera parte de la temporada.

Los dos equipos están cerca en la clasificación: el Napoli ocupa una posición ligeramente superior, pero ninguno de los dos ha mostrado aún todo su potencial. Para la Juventus, en particular, sumar los tres puntos es casi una obligación para no perder más terreno.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el Juventus-Napoli en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

Spalletti debe afrontar una lista bastante larga de bajas: no estarán disponibles Ekhator, Yildiz, Thuram-Ulien, Locatelli, Conceiçao, Celik, Nico Gonzalez, Milik y Grabara. El técnico de Certaldo debería apostar por Vicario bajo palos, con una defensa de tres formada por Kalulu, Bremer y Lucumí. En el centro del campo, Koopmeiners y Douglas Luiz con McKennie, mientras que Cambiaso y Boga ocuparían las bandas. En ataque, la pareja Kolo Muani-Zhegrova.

En el Napoli, Allegri no puede contar con Buongiorno, Favasuli, Neres, Spinazzola, Alisson ni Lobotka. Rrahmani y Anguissa han entrado en la convocatoria, pero siguen siendo duda para salir de inicio. El once probable incluye a Meret en la portería; una defensa con Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin y Olivera; De Bruyne como organizador, con McTominay y Anguissa; y el tridente ofensivo Politano-Hojlund-Lang.

Estado de forma

La Juventus llega a esta cita con una trayectoria preocupante: en sus últimos cinco partidos entre la Serie A y la Europa League, ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas. El punto más bajo fue la debacle en casa ante la Lazio por 0-3, seguida de la derrota por 2-0 contra el Genoa en Marassi. Las dos victorias llegaron ante el Lecce en liga y el Celta Vigo en la Europa League, mientras que el empate 2-2 frente al Rennes completa el balance.

El Napoli, por el contrario, muestra señales más alentadoras pese a algunos tropiezos. Ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. Su victoria más reciente fue el contundente 4-1 en el campo del Monza, precedido de un empate 3-3 ante la Roma. Entre medias, la victoria por 4-3 contra el Bodø/Glimt en la Champions League y las derrotas ante el Venezia y el Villarreal. En total, el Napoli ha marcado trece goles en los últimos cinco partidos, pero ha encajado once, un dato que refleja que todavía debe estabilizar su defensa.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta a enero de 2026, cuando la Juventus se impuso con claridad por 3-0 en el Allianz Stadium. Antes de ese resultado, sin embargo, el Napoli había dominado los duelos directos: tres victorias consecutivas entre 2024 y 2025, con triunfos tanto en casa como fuera. En los últimos cinco enfrentamientos en la Serie A, el Napoli aventaja así a la Juventus por tres victorias a una, con un empate 0-0 en septiembre de 2024 que completa la serie.

Clasificación

En la clasificación de la Serie A, el Napoli ocupa la séptima posición, mientras que la Juventus es novena: tres puntos podrían cambiar considerablemente la situación de ambos equipos en la tabla.