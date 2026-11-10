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Liga de Campeones - Jornada 4 11 nov 2026 - 15:00 Juventus Training Center

El Juventus vs OL Lyon se transmite en directo por Disney+. A continuación encontrarás los detalles para seguir el partido en streaming.

La Juventus recibe al OL Lyon en el Juventus Training Center de Vinovo en un encuentro de la UEFA Women's Champions League. Los dos equipos vuelven a verse las caras en una competición que sigue despertando cada vez más interés también en Italia.

La Juventus de Isaac Guerrero llega a este duelo tras una racha irregular. Tres victorias en los últimos cinco partidos, pero también dos duras derrotas en la Serie A, incluida la sufrida ante la Roma por 5-2, dibujan un panorama menos sólido de lo que podría sugerir su trayectoria europea.

La victoria por 4-1 ante el Austria Wien W en la Champions League es el resultado más reciente de la Juventus en competición europea, una muestra de eficacia que el equipo deberá confirmar ante rivales de un nivel muy distinto.

El Lyon de Jonatan Giraldez, en cambio, llega en un estado de forma extraordinario. Cinco victorias en los últimos cinco partidos, entre ellas un contundente 6-0 ante el Inter en la Women's Champions League, reflejan el dominio del equipo tanto en Francia como en Europa.

En la Premiere Ligue, las francesas arrollaron al PSG por 4-0 y al Marsella por 5-0, confirmando una superioridad que va mucho más allá de jugadas puntuales. El Lyon ocupa actualmente el segundo puesto en el grupo de la Champions League y la Juventus, el quinto.

Para no perderte ni un minuto de este duelo, a continuación encontrarás toda la información sobre dónde seguir el partido en directo.

Noticias de los equipos

En la Juventus, el entrenador Isaac Guerrero aún no ha comunicado la alineación oficial. Por el momento no hay información disponible sobre lesiones o sanciones: cualquier novedad se añadirá poco antes del inicio del partido.

En el equipo visitante, Jonatan Giraldez todavía no ha dado a conocer la posible alineación del Lyon. Tampoco hay, por el momento, comunicados oficiales sobre bajas o jugadoras no disponibles en el conjunto francés.

Estado de forma

La Juventus suma tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente llegó el 7 de noviembre ante el Sassuolo por 2-1 en la Serie A, mientras que en la Champions League venció al Austria Wien W por 4-1. En las dos derrotas, ambas en liga, la Juventus encajó nueve goles entre los partidos ante la Roma (5-2) y el Calcio Como 1907 (4-2).

El Lyon ha ganado sus últimos cinco partidos, con 22 goles a favor y solo uno en contra. Su resultado más reciente es el 7-1 ante el Lens en la Premiere Ligue el 7 de noviembre. En la Champions League, las francesas arrollaron al Inter por 6-0, mientras que en liga superaron al PSG por 4-0 y al Montpellier por 5-2.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre los dos equipos se remonta al 19 de noviembre de 2025, cuando la Juventus y el OL Lyon empataron 3-3 en la Women's Champions League. En sus cinco duelos más recientes, el Lyon consiguió dos victorias frente a una de la Juventus, además de dos empates. Los partidos de 2022 dejaron resultados igualados: un 1-1 en el Juventus Stadium, un 0-0 en Francia y una victoria para cada equipo en las semifinales de aquella edición.

Clasificación

En la fase de grupos de la Women's Champions League, el Lyon ocupa actualmente la segunda posición, mientras que la Juventus está en el quinto puesto.