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Serie A - Jornada 11 8 nov 2026 - 14:45 Artemio Franchi, Firenze

El Fiorentina-Juventus se transmite en exclusiva y en directo por streaming en DAZN. Para seguir el partido será necesaria una suscripción activa a la plataforma.

El Artemio Franchi de Florencia acoge el último partido de la undécima jornada de la Serie A: Fiorentina y Juventus se enfrentan en una de las rivalidades más intensas del fútbol italiano.

El Fiorentina de Paolo Vanoli llega a la cita tras sumar cuatro puntos en sus dos últimos partidos de liga, entre ellos el convincente 4-2 ante el Sassuolo. El equipo toscano aún no ha ganado en casa esta temporada, un dato que pesa y que hace que el encuentro sea todavía más delicado para Vanoli.

La Juventus, en cambio, llega a Florencia con el viento a favor: dos victorias consecutivas, el 2-0 ante el Napoli en la Serie A y el 2-1 contra el AZ Alkmaar en la Europa League, han devuelto la tranquilidad a un entorno que había vivido semanas difíciles tras la derrota en Génova.

Randal Kolo Muani fue uno de los protagonistas de la noche en Holanda y confirmó las señales de mejoría que esperaban los aficionados de la Juventus. Luciano Spalletti busca ahora respuestas concretas en un campo históricamente difícil para saber si su equipo realmente ha dado un giro.

En cuanto a las lesiones, la Juventus sigue teniendo la enfermería llena: Cambiaso es baja por fatiga muscular, al igual que Yildiz, Thuram y Locatelli, que llevan más tiempo fuera. Spalletti recupera, sin embargo, a McKennie, que debería ser titular.

Hay puntos importantes en juego antes del parón de selecciones: una derrota complicaría el camino de la Juventus, mientras que el Fiorentina quiere lograr por fin su primera victoria ante su afición.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo por televisión y streaming.

Noticias de los equipos

El Fiorentina no podrá contar con Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Luca Ranieri, Arthur Atta ni Riccardo Sottil. Vanoli debería apostar por el siguiente once: De Gea; Dragusin, Jimenez, Viery, Valdepenas; Fagioli, Ndour, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

La Juventus llega con una larga lista de bajas por lesión: faltan Yildiz, Thuram, Locatelli, Conceicao, Celik, Nico Gonzalez, Milik, Grabara y Cambiaso, este último apartado por una fatiga muscular sufrida en Holanda. Spalletti recupera a McKennie y debería alinear a: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Zhegrova, Kolo Muani, Alajbegovic.

Estado de forma

El Fiorentina llega al encuentro con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente es el triunfo por 4-2 ante el Sassuolo, precedido por el empate 2-2 contra el Atalanta. El Fiorentina ha marcado 8 goles y ha encajado 9 en este periodo, con tres derrotas consecutivas antes de los resultados positivos de sus dos últimos encuentros.

La Juventus presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre la Serie A y la Europa League. Tras caer por 2-0 contra el Genoa, la Juventus ha encadenado tres partidos sin perder, incluidas las victorias por 2-0 ante el Napoli y por 2-1 ante el AZ Alkmaar. En total, la Juventus ha marcado 7 goles y ha encajado 4 en esos partidos.

Enfrentamientos previos

El último enfrentamiento entre los dos equipos fue el 17 de mayo de 2026, cuando la Juventus recibió al Fiorentina en el Allianz Stadium: terminó 0-2 a favor del Fiorentina. En los cinco duelos más recientes, el Fiorentina ha logrado dos victorias por una de la Juventus, además de dos empates. El balance goleador de esos cinco partidos es de 9 tantos para el Fiorentina y 6 para la Juventus.

Clasificación

En la Serie A, el Fiorentina ocupa actualmente el decimoquinto puesto de la clasificación, mientras que la Juventus se encuentra en la séptima posición.