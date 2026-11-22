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Serie A - Jornada 12 22 nov 2026 - 14:45 New Balance Arena

El Atalanta recibe al Inter en la New Balance Arena de Bérgamo el domingo 22 de noviembre de 2026, en un partido de Serie A que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada.

El Inter de Cristian Chivu llega a Bérgamo segundo en la clasificación, tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su única derrota en ese periodo llegó en el derbi contra el Milan, que terminó 3-1.

El Atalanta de Maurizio Sarri, en cambio, atraviesa un momento complicado. Ocupa la duodécima posición y solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos. Una dura derrota por 3-0 en casa contra el Parma ha aumentado la presión sobre el equipo de Bérgamo.

Chivu podrá contar por fin con John Stones y Curtis Jones, ambos recuperados de sus lesiones y listos para aportar tras el parón. Su regreso supone una importante inyección de calidad para el Inter, aunque el ataque sigue en una situación de emergencia, con Lautaro Martinez y Marcus Thuram lesionados.

En el Atalanta, el caso Gianluca Scamacca acapara la atención. El delantero, a quien Sarri había elegido como punta de referencia al inicio de la temporada, apenas ha disputado 28 minutos en las últimas seis jornadas de liga. En rueda de prensa, el técnico toscano describió a un jugador «bloqueado», que lo tiene todo para marcar la diferencia, pero que ahora mismo no consigue mostrar su potencial.

A continuación, toda la información para seguir el Atalanta-Inter en directo por TV y streaming.

Noticias de los equipos

El Atalanta no puede contar con varios jugadores: Odilon Kossounou, Isak Hien, Thomas Pompei, Gianluca Gaetano, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen y Raoul Bellanova están todos de baja. Sarri podría apostar por este once: Carnesecchi; Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Zappacosta, Ederson, Elmas, De Ketelaere, Pasalic, Zalewski; Krstovic.

El Inter no dispone de Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Luis Henrique, Aleksandar Stankovic ni Manuel Akanji. Chivu podría alinear a: Martinez; Bastoni, Pavard, Stones; Dimarco, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Spence; Bonny, Pio Esposito. Habrá novedades sobre el estado de los jugadores poco antes del inicio del partido.

Estado de forma

El Atalanta ha conseguido una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con ocho goles a favor y diez en contra. Su resultado más reciente es la victoria a domicilio por 0-1 contra el Monza en Serie A, que puso fin a una mala racha. Antes, había empatado 1-1 con el Kairat Almaty en la Conference League y sufrido una dura derrota en casa por 0-3 contra el Parma.

El Inter ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con once goles a favor y siete en contra. Llega tras imponerse 2-0 al Como en casa en Serie A y 3-0 al Feyenoord a domicilio en la Champions League. Su única derrota en este periodo fue el 3-1 en el derbi contra el Milan. En tres de sus últimos cuatro partidos no ha encajado goles, señal de que ha recuperado la solidez defensiva.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 14 de marzo de 2026, cuando Inter y Atalanta empataron 1-1 en San Siro en Serie A. En los últimos cinco duelos directos, el Inter se ha impuesto tres veces, con un empate y una victoria del Atalanta. Entre esos resultados figuran el 4-0 del Inter en agosto de 2024, su victoria por 2-0 en Bérgamo en marzo de 2025 y el triunfo del Atalanta por 0-1 en diciembre de 2025.

Clasificación

En Serie A, el Inter ocupa la segunda posición de la clasificación, mientras que el Atalanta es duodécimo.