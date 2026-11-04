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Conference League
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New Balance Arena
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Mira el Atalanta contra el Kairat Almaty en directo hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Atalanta vs Kairat Almaty
Atalanta
Kairat Almaty
Conference League

Cómo ver el partido de la Conference League entre Atalanta y Kairat Almaty, con la hora de inicio y las novedades de los equipos

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Conference League - Jornada 3
New Balance Arena

El Atalanta-Kairat Almaty se retransmitirá en directo por Sky Sport y en streaming a través de NOW. A continuación, los detalles para seguir el partido en tiempo real.

El Atalanta vuelve a jugar en el New Balance Arena de Bérgamo para enfrentarse al Kairat Almaty en la UEFA Conference League. Maurizio Sarri busca respuestas tras un periodo de forma nada brillante en la liga.

El Atalanta llega a este encuentro europeo con la moral por los suelos: en la última jornada de la Serie A sufrió una dura derrota por 3-0 ante el Parma, un resultado que pesa y que ha complicado aún más su situación en la clasificación liguera. En la Conference League, en cambio, el equipo de Bérgamo ocupa la decimoquinta posición del grupo.

El Kairat Almaty, equipo kazajo dirigido por Rafael Urazbakhtin, tampoco atraviesa un periodo de forma especialmente convincente. El conjunto de Almaty es trigésimo primero en la clasificación de la Conference League y llega a Bérgamo tras obtener resultados irregulares tanto en Europa como en la liga de su país.

Para el Atalanta, esta es una oportunidad que no puede desaprovechar: una victoria en casa podría devolver la confianza al equipo y mejorar su posición en la clasificación europea. Sarri necesita recuperar la solidez y la regularidad en los resultados.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el partido en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

Atalanta contra Kairat Almaty alineaciones probables

Manager

  • M. Sarri

En cuanto al Atalanta, por el momento no hay información oficial sobre las bajas ni sobre los posibles titulares: se ofrecerán más novedades cerca del inicio del partido. En el banquillo está Maurizio Sarri, que tendrá que tomar sus decisiones teniendo en cuenta el exigente calendario reciente entre la Serie A y las competiciones europeas.

Por parte del equipo visitante, el Kairat Almaty está entrenado por Rafael Urazbakhtin. Tampoco hay, por el momento, detalles sobre la posible alineación, las lesiones o las sanciones del conjunto kazajo: la información se actualizará en cuanto esté disponible.

Estado de forma

ATA

ATA - Formulario

MIL
L3-2
AJX
L2-0
FRC
D4-4
FIO
D2-2
PAR
L0-3
Gol marcado (encajado)
8/14
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
KAL

KAL - Formulario

RIG
D1-1
IRT
W5-0
PAO
L1-5
AKL
D2-2
ALT
D1-1
Gol marcado (encajado)
10/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Atalanta llega a este partido con una trayectoria preocupante en sus últimos cinco encuentros: ninguna victoria, dos empates y tres derrotas. Su resultado más reciente es la dura derrota por 3-0 en casa ante el Parma en la Serie A. Antes, el equipo de Bérgamo había empatado 2-2 con la Fiorentina y 4-4 con el Frosinone, un partido que por sí solo refleja las dificultades defensivas del equipo. En sus últimos cinco encuentros, el Atalanta ha marcado nueve goles y ha encajado doce, una cifra que pone de manifiesto su fragilidad.

El Kairat Almaty presenta una trayectoria más equilibrada, con una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó en empate 1-1 ante el FC Altai Oskemen en la liga. La derrota más abultada de este periodo fue el 5-1 sufrido ante el Panathinaikos en la Conference League. En total, el equipo kazajo ha marcado diez goles y ha encajado diez en sus últimos cinco partidos.

Enfrentamientos previos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos previos entre el Atalanta y el Kairat Almaty. Se añadirá más información sobre el historial entre ambos equipos en cuanto esté disponible.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
W
W
3
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
6
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
7
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
W
W
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
D
W
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
W
L
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
W
L
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
L
W
16
BragaBragaBRA
210123-13
W
L
17
GanteGanteGNT
210112-13
L
W
18
FriburgoFriburgoSCF
210135-23
L
W
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
22
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
201145-11
D
L
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
L
D
26
AGF AarhusAGF AarhusAGF
201112-11
D
L
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
L
D
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
30
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
L
D
32
ThunThunTHU
200202-20
L
L
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
L
L
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
L
L
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
L
L
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la Conference League, el Atalanta ocupa actualmente la decimoquinta posición, mientras que el Kairat Almaty es trigésimo primero en la clasificación general de la competición.

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