Mino Raiola: "El Manchester United arruinaría a Maradona y a Pelé"

El agente de Paul Pogba dice que no llevará a más jugador al club de Old Trafford.

El agente de Paul Pogba, Mino Raiola, atacó al e insistió en que no llevará más jugadores suyos al club de Old Trafford. Además, Raiola, nacido en , cree que el campeón con en 2018 necesita ir a un equipo con un claro "proyecto deportivo", destacando al ex club de Pogba, la .

CÓMO VER EL ARSENAL - MANCHESTER UNITED

El jugador de 26 años, que ha estado luchando con algunas lesiones, no puede encontrar su mejor forma futbolística y física, por lo que los rumores empiezan a colocarlo lejos de Manchester, pero no cerca de Madrid, donde el Real siempre fue una de sus novias.

Raiola no ha quedado contento con el trato que el United le dio a Pogba y dice que no alentaría a ninguno de sus representados a jugar en el club de Old Trafford. "Discutió con [Sir Alex] Ferguson. Paul fue el único en decirle que no. Pero ahora el problema de Pogba es Manchester: es un club fuera de contacto con la realidad, sin un proyecto deportivo ", dijo Raiola a La Repubblica cuando se le preguntó si Pogba era arrogante al decir que podía ser mejor que Pelé.

"Hoy no llevaría a nadie más allí, arruinarían incluso a [Diego] Maradona, Pelé y [Paolo] Maldini. Paul necesita un equipo y una sociedad, como antes en la Juve", aseveró.

El artículo sigue a continuación

El entrenador del United, Ole Gunnar Solskjaer, ha declarado que espera que Pogba esté disponible para el partido en el Emirates Stadium para enfrentar al el día de Año Nuevo, pero no se lo vio viajando con el resto del equipo el martes por la tarde.

Pogba regresó a la acción después de dos meses el 22 de diciembre, entrando en la derrota del United ante el . El francés también hizo una aparición en la segunda mitad en la victoria por 4-1 sobre Newcastle en el Boxing Day, pero fue dejado fuera del equipo en la victoria por 2-0 de los Red Devils contra el dos días después.

Raiola ya ha declarado que Pogba no abandonará Old Trafford en enero, pero ha sugerido que debe competir por títulos de liga y jugar en la Liga de Campeones la próxima temporada.