Ministro de salud colombiano ve incierto el regreso del fútbol con grandes aglomeraciones

El representante de la cartera dejó claro que por temas de contagio, será difícil tener partidos con asistencia de los hinchas.

En entrevista con Semana, Fernando Ruiz, ministro de salud colombiano fue indagado sobre el escenario futuro para el deporte en el país, a lo que respondió pensando en el marco de las medidas de aislamiento que ha implementado el gobierno nacional: "Creo que tristemente este año va a pasar a la historia en muchos países del mundo como el año del no fútbol, como tantas cosas que nos cambiaron".

Estas palabras generaron tristeza y temor debido a la errónea interpretación que dieron varios medios a las mismas, sin embargo, en la misma entrevista el ministro ya había dejado claro que no se trataba de cancelar el fútbol: "No es que no habrá fútbol, es que el solo hecho de las aglomeraciones y la cercanía que genera fútbol es absolutamente complejo para la contención de la pandemia. El contacto físico que hay en el fútbol es un tema muy complejo", una vez más hablando en el marco de las medidas de aislamiento para evitar el contagio.

Ruiz también citó como ejemplo a , país fuertemente golpeado por la pandemia de COVID-19 y dijo que observaban de cerca las acciones que implementará una de las cunas del fútbol para su regreso, en este punto vale la pena resaltar que el gobierno italiano decretó el regreso a los entrenamientos de los clubes de la Serie A a partir del próximo 4 de mayo, noticia que daría una luz al eventual regreso de la liga colombiana en un futuro no tan lejano.