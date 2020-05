MinDeporte le marca las prioridades a la Dimayor para que regrese el fútbol

El ministro Lucena apuntó con severidad a la División Mayor pues considera que antes de pensar en pruebas, hay que pagar salarios.

En conversación con Deportes W , Ernesto Lucena volvió a pronunciarse sobre las discusiones y reacciones que han generado sus observaciones al protocolo de la Dimayor y la posterior respuesta de Jorge Enrique Vélez, quien las calificó como "fáciles de responder" .

El Ministro de Deporte aseguró que no se puede dar nada por sentado o mucho menos minimizarlo: "En las declaraciones que le escuché al presidente Vélez, había dicho que eran muy fáciles de responder. Yo creo que en este momento nada es fácil de responder. Creo que hay que tener cuidado con el protocolo por algo tan sencillo como que nunca hemos vivido una pandemia de estas" .

Vélez también había expresado que la financiación de las pruebas para detectar la COVID-19 correrían por cuenta de la Dimayor, aprovechando que los valores de las mismas han disminuido. Aún así, se necesitarían por lo menos 50.000 pruebas solo para el arranque de los entrenamientos individuales y 50.000 más para el reinicio de los torneos profesionales, una inversión que podría superar los 1.000 millones de pesos.

Pese a las palabras de Vélez en las que se comprometió a "hacer el esfuerzo", para Lucena no hay coherencia entre tener ese dinero para las pruebas mientras los equipos suspenden o reducen salarios por su mala situación económica: "Los equipos están pasando por un momento muy complejo, el hecho de que estén tratando de suspender los contratos quiere decir que ni para las nóminas hay, entonces usted cómo compagina que un deporte no pueda pagar los salarios pero si los exámenes. Yo creo que aquí lo primero que hay que cumplir, antes de cualquier reinicio de liga, es con los compromisos laborales" .

"Nosotros siempre le hemos dicho a ellos que los recursos tienen que salir del fútbol colombiano. La Dimayor y los clubes como entes privados deberían procurar que esos recursos se den. En las conversaciones que he tenido con el presidente Vélez, él dice que no le ve mayor problema a eso, aspiro a que sea así" , sentenció al respecto.

Finalmente, sobre la posibilidad para que el fútbol colombiano pueda ser transmitido a través de señal abierta de televisión, Lucena indicó que "yo en eso no me meto, eso es un negocio privado y en algún momento nos lo hicieron saber. En eso no he tenido particularidades con el presidente Vélez" , dejando entender que, en un principio, la Dimayor no contempla dar por terminado el campeonato del primer semestre del que solo se jugaron ocho fechas porque "entiendo que frente a la televisión ellos tienen que terminar el formato de torneo que llevan porque están las cláusulas contractuales y frente a eso nosotros como gobierno no podemos meternos, es una negociación que ya está hecha, la Dimayor tomará las decisiones con los clubes" .