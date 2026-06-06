Millones para el FC Utrecht: un antiguo fracaso se clasifica para la Liga de Campeones

Silas Andersen jugará en el Sporting de Portugal. El BK Häcken recibirá 7,5 millones de euros por el extremo de 21 años, y 1,3 millones irán al FC Utrecht.

Según el periodista Jeroen Kapteijns, de De Telegraaf, el FC Utrecht “ha vuelto a registrar un golpe de suerte financiero. El traspaso de Silas Andersen del BK Häcken al Sporting reporta unos 1,3 millones de euros al club de la ciudad de la catedral”.

«Si se cumplen los bonus, esa cifra podría subir unos 400 000 euros», añade Kapteijns.

Estas cifras se suman al millón que el Utrecht ya recibió por Andersen. El danés ya está en Lisboa para cerrar su fichaje.

Este fin de semana se someterá al reconocimiento médico y la próxima semana será presentado por el Sporting.

El Utrecht gana mucho dinero con un jugador que solo disputó nueve minutos en el primer equipo, repartidos en dos partidos oficiales.

Tras su paso por el Hacken, el canterano del FC Copenhague y del Inter despuntó: en 57 partidos marcó 9 goles y dio 3 asistencias.