Millones de aficionados del Real Madrid firman una petición que exige la salida inmediata de una de sus estrellas

Los aficionados del Real Madrid están hartos de los aires de estrella de Kylian Mbappé. Circula una petición en internet para expulsarlo del club, firmada por doce millones de personas.

Aunque ha marcado 41 goles en 41 partidos esta temporada, muchos lo señalan como principal culpable de los problemas del club.

El equipo quedó eliminado de la Champions y, a cuatro jornadas del final, está a once puntos del líder, el FC Barcelona.

Se rumorea que tiene roces con varios compañeros, sobre todo con Vinicius Jr. y Jude Bellingham.

Lesionado, ha optado por recuperarse en un yate en Sicilia, lo que agrava el malestar en la plantilla por el trato de favor.

Según The Athletic, hace unos días se enfadó en un entrenamiento con un asistente de Álvaro Arbeloa por señalarle un fuera de juego.

Según Marca, Mbappé gana 35 millones de euros al año en el Real Madrid, incluidos bonos, y la afición cree que no se entrega lo suficiente por esa cifra.