Militao, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Real Madrid

El central madridista se lesionó con Brasil pero quizá podría llegar al partido de Champions contra el Shakhtar Donetsk.

El parón de selecciones parecía dejar otra baja en la retaguardia del Real Madrid, la de Eder Militao, toda vez que que se retiró lesionado del partido contra Colombia aquejado del muslo derecho y no entró en la convocatoria para el choque contra Uruguay de clasificación para el Mundial de Qatar. El defensa brasileño llega hoy a Madrid, donde se le practicarán las pruebas oportunas para conocer con precisión el alcance del golpe sufrido ante los cafeteros, pero todo apunta a que se trata de un traumatismo que podría no impedirle enfrentarse ante el Shakhtar Donetsk y que, en todo caso, no parece que le haría perderse el Clásico según relatan a Goal fuentes cercanas a la situación del futbolista.

Qué lesión tiene Éder Militao

Militão sufrió un traumatismo en la región posterior del muslo derecho en el partido contra Colombia el pasado domingo. El defensa realizó exámenes de imagen que mostraron una contusión en ese lugar. No participó en los entrenamientos de ayer miércoles, ni ha sido convocado para el partido dehoy jueves contra Uruguay en Arena da Amazônia, en Manaos. El jefe médico de la selección ha permanecido en estrecho contacto con el jefe médico del Real Madrid y hoy, a su regreso a Madrid, se le realizarán nuevas pruebas y se conocerá si como parece podría estar listo para ir convocado a Kiev.

Cuánto tiempo estará de baja Éder Militao

De momento es duda para el Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid de la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions del próximo martes, aunque hay confianza en que pueda estar a disposición de Ancelotti.

Qué partidos se perdería Éder Militao con el Real Madrid

El Real Madrid, al que le han aplazado el partido de esta próxima jornada contra el Athletic, afronta una semana decisiva con Champions y Clásico. El martes 20, los de Ancelotti viajan a Kiev para enfrentarse al Shakthar Donetsk y el domingo 24 visitarán el Camp Nou en la décima jornada de Liga. Tras las pruebas a practicar hoy jueves, se conocerá si debe reposar algún partido o bien si podrá estar dispoible para el choque europeo.