Milan vs. Atalanta en vivo por la Serie A: partido online, resultado, formaciones y suplentes

Milan y miden fuerzas en San Siro, dos de los equipos más atractivo de la que tendrán a los mejor de sus nóminas en cancha para ir por los tres puntos.

Los locales son líderes del campeonato, mientras que la visita está en posiciones europeas pero quiere seguir escalando en la tabla. Además, el atractivo duelo de goleadores entre Zlatan Ibrahimovic y Duván Zapata.

Milan:

#MilanAtalanta ⚽@soualihomeite with his first start 👊

Prima da titolare per Meïte 👊#SempreMilan pic.twitter.com/YzYV5Qg35C