Mikel Arteta hace unas declaraciones llamativas sobre Jurriën Timber: las imágenes se vuelven virales rápidamente

En la rueda de prensa del Arsenal antes del partido contra el Atlético de Madrid, un periodista preguntó a Mikel Arteta si Jurriën Timber estaría disponible. El técnico respondió que sí. Pero otro periodista insistió.

Los Gunners visitarán al Atlético el miércoles en la ida de semifinales, mientras que el martes el PSG venció 5-4 en el otro duelo.

El Arsenal, que sigue en la lucha por la Premier, busca una ventaja el miércoles en Madrid, aunque tendrá bajas por lesión.

Así lo confirmó Arteta en la rueda de prensa previa al partido. Un periodista le pregunta si Riccardo Calafiori y Timber estarán presentes en el Estadio Metropolitano. «Sí, estarán disponibles mañana», respondió el entrenador. Unos instantes después, otro periodista, algo sorprendido, retoma el tema.

«Mikel, solo para confirmarlo: ¿has dicho que Jurriën estará disponible mañana?». Arteta, quizá confundido, responde: «Lo has captado bien», y elogia al periodista, que aún no lo entiende.

«Menudo empujón debe de ser eso», intenta seguir el periodista, pero Arteta le corta: «Jurriën no está en la convocatoria». El reportero se disculpa: «Oh, lo siento, ha sido un malentendido».

Queda claro, pues, que Timber aún no se ha recuperado de la lesión de tobillo que sufrió a finales del mes pasado. Las imágenes se vuelven virales tras la rueda de prensa y muchos usuarios reaccionan con sorpresa.