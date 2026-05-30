Mikel Arteta discrepa del árbitro tras la final de la Liga de Campeones: «Podría haber sido fácilmente un penalti»

Mikel Arteta admitió estar muy decepcionado tras perder la final de la Liga de Campeones. El sábado, tras 120 minutos con 1-1 ante el París Saint-Germain, el Arsenal cayó en los penaltis.

«¿Qué siento ahora? Dolor…», declaró Arteta en la rueda de prensa posterior al partido. «Felicito al PSG y a Luis Enrique. Son el mejor equipo del mundo».

«Ganamos el gran premio (la Premier League), pero no el más grande (la Champions). Perder la final en los penaltis… Nadie puede aliviar este dolor».

«He dicho al equipo que ni un millón de gracias bastaría; lo vivido juntos vale más que todo».

El último penalti del Arsenal lo falló Gabriel Magalhães. «Gabriel quería lanzar ese último penalti», explica Arteta. «Lo habíamos entrenado para eso».

Tras el partido se habló de un posible penalti sobre Noni Madueke en la prórroga, tras un choque con Nuno Mendes. El Arsenal no lo obtuvo, y Arteta lo cuestiona: «Eso fácilmente podría haber sido un penalti».

El técnico ganador, Luis Enrique, considera justa la victoria: «Quizá ambos equipos merecían ganar, pero por cómo hemos jugado toda la temporada, creemos que nos merecemos la Champions».

«El partido empezó de la mejor manera posible para el Arsenal», señala sobre el gol tempranero de Kai Havertz. «Y después saben cómo defender. Fue muy duro. Lo hicieron muy bien».

Para el PSG fue el segundo título consecutivo y el segundo en su historia, mientras que el Arsenal sigue sin ganar la máxima competición europea.