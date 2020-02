Miguel Samudio: “Nunca he inventado una lesión para evitar jugar”

El lateral de Olimpia sacó un comunicado para salir al cruce de los rumores que envuelven a su prolongada ausencia en el equipo de Daniel Garnero.

Miguel Samudio aún no tuvo minutos en el actual torneo Apertura, cuya sexta fecha se disputó el último fin de semana.

La ausencia de Samudio, de 33 años, generó todo tipo de comentarios y especulaciones. Los rumores se dispararon, acusando al futbolista de inventar una lesión para no jugar.

Ante este panorama, el jugador se vio en la necesidad de “aclarar algunas situaciones” que han puesto en duda su “profesionalismo” y “entrega hacía el club Olimpia”.

Más equipos

“Nunca he inventado una lesión para evitar jugar. Soy el primero que quisiera no sufrir lesiones que me impidan hacer lo que más amo que es jugar el fútbol”, aseguró el ex-América de .

El artículo sigue a continuación

“Todos estos rumores y comentarios negativos no solo afectan a mi persona; también lastiman a mi familia”, señaló.

El último partido de Samudio fue el pasado 14 de diciembre, en la goleada de 4 a 0 sobre Sol de América, por la última fecha del torneo Clausura 2019.