Miguel Lemus y Chalatenango quieren ser protagonistas

El lateral izquierdo contó las aspiraciones que tienen con su equipo.

Chalatenango ya no quiere ser uno más dentro de la Primera División, ahora le apunta a ser protagonista. Esa es la meta que también se ha puesto el capitán Miguel Lemus.



El exFAS, Firpo y mundialista Sub 20 con El Salvador en 2013, habló sobre los objetivos que tiene en mente: “Se está armando un buen equipo y eso me motivó para quedarme en el Chalatenango. Ya nos aburrimos de ver por la tele la final. Me reuní con la nueva directiva y ellos me dieron la fe que harán todo lo posible por armar un buen equipo que sea competitivo”.



Lemus contó que la irregularidad del equipo se debió a la falta de pagos en el plantel morado: “La parte económica es un aliciente para todo jugador y estar al día te motiva. Somos profesionales y no dejamos al equipo tirado, pero eso pesó mucho. También, debido a los resultados, la gente ya no llegó al estadio a apoyarnos, teníamos una buena base, un buen equipo, pero no se dio lo que esperábamos”.