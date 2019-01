Miguel Herrera: "No gastaremos a lo loco"

Miguel Herrera habló sobre el tema Alejandro Kaku Romero, quien se ha alejado del América

En América reconocen la problemática que existe con New York Red Bulls por la contratación de Alejandro 'Kaku' Romero. En medio de ello, el entrenador Miguel Herrera externó que "no gastarán a lo loco", toda vez que el club de la MLS ha establecido un elevado precio de venta.

"No es que luzca inalcanzable, porque en América hay dinero, pero no se gasta el dinero a lo loco, no le vamos a cumplir capricho a nadie", mencionó el Piojo en conferencia de prensa en Coapa.

De no contratar a Romero Gamarra, el director técnico señaló que estarían buscando otros jugadores, tal es el caso de Lazar Markovic, por quien ya habrían establecido contacto con la dirigencia del Liverpool.

"Si no se puede llegar a un acuerdo, porque ellos quieren aprovechar el momento pues seguiremos viendo más opciones. (En América) seguimos tocando las puertas", puntualizó el timonel mexicano.