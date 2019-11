Miguel Herrera si sale del América: "Trabajo no me va a faltar"

El técnico Azulcrema no aseguró su continuidad en el Nido, aunque le gustaría mantenerse.

Pese a haber clasificado a la Liguilla en el sexto puesto, la continuidad de Miguel Herrera con el América no sería un hecho, pues este lunes el entrenador dejó palabras que suenan a incertidumbre en el Nido.

El Piojo concedió una entrevista a ESPN, en la que abrió las puertas por si debe salir: "Por supuesto pensaré que en el siguiente torneo. Si hago bien las cosas, y más si salimos campeones en este, la gente querrá renovar y si no, también; a lo mejor ya no quieren que siga, termino mi contrato y vendrá otra posibilidad. Me parece que como he trabajado, trabajo no me va a faltar", aseguró.

Igualmente, reveló que su contrato con las Águilas finalizará en junio de 2020, restándole una campaña más si no sale de la institución con la que ya ganó dos títulos de Liga, buscando un campeonato más.

Así quedó la Liguilla del Apertura 2019 de la 🇲🇽🔥



1️⃣ solo grande, 3️⃣ norteños y 3️⃣ del Bajío



¿Quién se lleva la 🏆? 🤔 pic.twitter.com/QdAKXRpqYN — Goal (@goalmex) November 25, 2019

Finalmente, confesó que sí fue regañado por Emilio Azcarraga después de insultar a un árbitro en el último Clásico Joven. "Me vengo de sentar con el dueño y sí hubo un jalón de orejas, pero no cuando me expulsaron, sino por lo que pasó después de la expulsión, que fue muy lógico por la palabra que se me salió".

El rival de los Azulcremas en cuartos de final será Tigres, en una serie de pronóstico reservado. Los de Coapa quieren romper la maldición del sexto puesto, pues nunca ningún equipo que finalizó en ese sitio consiguió el campeonato.