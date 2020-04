Miguel Borja confirmó que se rebajó el salario para ayudar a Junior

El delantero, al igual que gran parte del plantel, ya llegaron a un arreglo con los dirigentes para darle una mano económica al club.

Sin rodeos, el fichaje bomba de la temporada en el fútbol colombiano, aseguró que tanto él como los jugadores del Junior se solidarizaron con la institución para acordar rebajas salariales en vista de la crisis generada por la pandemia.

"Esta es un situación muy difícil a nivel mundial y en estos momentos, es justo lo que estamos haciendo los jugadores con el club, es decir estamos presentes", le dijo Miguel Ángel Borja a El Vbar de Caracol Radio. Si bien no lo detalló, se dice que su reducción está por el 50 %, una buena cifra teniendo en cuenta que según algunas fuentes, su salario anual es de 1.5 millones de dólares.

Al respecto, se conoció que Junior negoció las reducciones, que van del 20 %, 40 % y 50 % para casos como el mencionado, dependiendo de los rangos salariales de los jugadores. "Junior le ofreció a sus futbolistas este acuerdo: no pagará los contratos completos mientras no haya fútbol con público en el país, situación que 11 jugadores ya han aceptado, entre ellos Miguel Borja", informó por su parte Habla Deportes, indicando que no habrá retroactividad.

Sobre el parón del fútbol colombiano, el ex-Nacional también afirmó que "Desde que inició todo esto he estado muy preocupado, porque hay muchas dudas, no se sabe cuando se reanudara el fútbol". "Si fuera el presidente de la Dimayor, empezaría este fin de semana que viene a puerta cerrada (risas). Yo sé que el presidente tomará la decisión adecuada", finalizó sobre el tema.