Miguel Ángel Ramírez, en Goal: "El fútbol actual es pierna y repetición"

Miguel Ángel Ramírez forma parte de la diáspora del fútbol español repartida por el mundo. Ahora entrena al Charlotte F. C, una franquicia de nueva creación en la MLS de Estados Unidos. Antes, la Academia Aspire de Qatar, Independiente del Valle de Ecuador e Internacional de Porto Alegre fueron sus destinos, donde tuvo distinta suerte.

Ramírez, natural de Las Palmas de Gran Canaria, levantó la Copa Sudamericana de 2019 con Independiente del Valle frente a Colón de Santa Fe y tras dejar en el camino al Corinthians.

Ahora pilota un proyecto de nueva creación que ha repasado en una entrevista con goal.com:

Españoles por mundo: “Ha habido un antes y un después desde que la Selección española ganó Mundial y Eurocopa y el el Barça y el Madrid ganaran las Champions que han ganado. Noss ha ayudado a abrir puertas. El entrenador español ha demostrado que está bien formado. Estamos bien reconocidos y respetados”.

Llamada de Estados Unidos: “EstandO en Independiente había tenido alguna llamada, pero todavía estaba muy verde para otras experiencias. Después tenía claro que me apetecía Brasil y también EE.UU. por la experiencia de vida aquí. Cuando termino en Internacional tengo algunas llamadas. Entre ellas la de una franquicia nueva que se creaba. Charlotte F.C. Había que crear todo desde cero, solo tenían seis jugadores firmados y la estructura eran tres equipos en el fútbol base. Fue un proyecto bonito para tener que construirlo. No era consciente de las dificultades que iba a haber. He aprendido mucho. He sufrido también”. “Tuvimos que construir una plantilla de cero. Hay muchas reglas que limitan y limitaciones presupuestarias. Hemos tenido que ser creativos y encontrar oportunidades de mercado. Hemos traído jugadores que yo tuve además de chicos jóvenes, fijándonos en la potencialidad del chico más que el rendimiento inmediato, que supone mucho dinero”.

Acogida del equipo en una ciudad de baloncesto: “Se ha acogido muy rápido al equipo, ha generado una ilusión tremenda”.

MLS actual: “Ya no es esa liga a la que se venían a retirar jugadores. Esos traspasos son menores. Han traído entrenadores extranjeros, hay mucha influencia del fútbol inglés, sobre todo del de hace años, del juego más directo. Lo que se está haciendo ahora es traer talento joven. La MLS es la liga que más caro vende a Europa, es una liga muy competitiva. Cualquiera te puede ganar y puedes ganar a cualquiera”. “Es una liga que demanda mucha pierna. Comprar piernas también es caro”.

Desempeño del equipo: “Nos ha faltado eso, pierna. Ahora hemos aprendido de la liga. Me interesa tener la posesión pero también qué hago con esa posesión.

Qué impacto tendía el fichaje de Messi para la MLS: “Te diría que como impacto en la sociedad no es necesario que llegue Messi a la MLS. Ya lo estamos notando. No es comunidad latina solo la que viene al campo. Vienen muchos americanos y cada vez son más los chicos que juegan al Soccer. Ha habido un cambio de paradigma en este país. La gente me ha dicho Miguel, ni el baloncesto y el fútbol americano ha conseguido lo que ha conseguido el Soccer”.

Diferencias de Estados Unidos con otros países: “Cuando me encargo del primer equipo mi experiencia había sido en fútbol juvenil. Lo de Independiente no lo había vivido nunca. Me apetecía Brasil por la presión, pero en Brasil duramos muy pocos. En Estados Unidos la prensa es distinta, más respetuosa, y el público también. El tipo de jugador también es diferente”.

Desarrollo como entrenador: “Me he ido empapando de culturas distintas que me hacen tener un mayo bagaje. Me he ido transformando toda mi carrera. Yo no soy cerrado. Me gusta un tipo de juego pero le voy añadiendo lo que aprendo de los demás”.

El fútbol actual y final de Champions: “El fútbol se ha convertido en pierna y en capacidad de repetición. Y vemos la tendencia de Klopp fichando, que va cambiando el perfil de jugador que ficha. Cuando hablo de pierna hablo de capacidad de ganar duelos…. El Madrid igual, si algo tiene su último fichaje, Camavinga, es pierna y es repeticiones.

“El Madrid tiene un talento físico y técnico que en cualquier momento te puede generar lo que le generó al City. El Liverpool es pura pierna, pura repetición. Se sobrepone ese perfil de jugador y de equipo. Al Villarreal no le dio de pierna. No es que tácticamente Klopp superara a Emery”.