El Tottenham Hotspur perdió el penúltimo partido de la Premier League. El Chelsea venció 2-1 a los Spurs en Stamford Bridge. Con un empate habrían asegurado la permanencia.

Ahora la diferencia con el West Ham United, 18.º y justo fuera del descenso, es de solo dos puntos, así que los Hammers aún pueden superarlos en la última jornada.

El West Ham recibe al Leeds (14.º), y los de De Zerbi visitan al Everton (12.º).

El martes podían haber asegurado la permanencia, pero no lo lograron, aunque el Chelsea alineó a muchos jugadores del filial. Faltaron Levi Colwill, Reece James y João Pedro, pero Jorrel Hato sí jugó.

El defensa, nacido en Róterdam, casi marcó en propia puerta en los primeros minutos, pero el balón rozó el poste.

Poco después, el Chelsea se salvó de nuevo cuando Mathys Tel cabeceó al poste tras un centro de Pedro Porro. La primera ocasión local fue un disparo con efecto de Cole Palmer que detuvo Antonín Kinsky.

El portero checo acabó rendido unos minutos después, cuando Enzo Fernández marcó desde unos 25 metros: 1-0. Era la vigésima vez esta temporada que el capitán de los Blues participaba directamente en un gol.

Poco después, el argentino estuvo a punto de marcar de nuevo. Fernández lanzó un tiro libre desde un ángulo imposible y el balón impactó en el larguero.

En la segunda parte llegó el 2-0: Rodrigo Bentancur dejó pasar un balón flojo de Randal Kolo Muani y, en el contraataque, los Blues fueron letales. Andrey Santos, tras pase de Fernández, remató a puerta. Micky van de Ven perdió los estribos y recriminó a sus compañeros.

La emoción no abandonó Stamford Bridge: a un cuarto de hora del final, Richarlison marcó y un punto crucial pareció posible para los Spurs. Sin embargo, el 2-2 no llegó.