Michael Rangel, cada vez más lejos de América de Cali y más cerca de volver a Junior

El delantero mostró su preocupación por la inminente salida del cuadro Escarlata, en donde dice ha tenido el mejor momento de su carrera.

El tiempo sigue siendo el peor enemigo del para definir el futuro de una de sus principales figuras y referentes de la estrella 14, porque quedan 19 días para que el préstamo de Michael Rangel otorgado por Junior se cumpla.

El goleador no fue ajeno a esta preocupación y en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, expresó cuál es la situación actual entre los clubes y qué podría ser de él a partir del 1 de julio: "Todo sigue igual, estoy prestado en América hasta el 30 de junio con opción de compra, pero si no la ejercen el 1 de julio tengo que estar en Barranquilla con Junior".

Para que América ejerza la opción de compra tendría que desembolsillar mínimo 1.300.000 dólares para el equipo 'Tiburón' y también para , quien conserva el 30% del pase. Con la situación económica de los 'Diablos Rojos', dicha cifra se muestra inalcanzable y así mismo lo entiende Rangel: "Tenemos que ver acá qué pasa, me dicen que tendría que pasar un milagro para que me pueda quedar. Tengo contrato con Junior hasta diciembre del otro año, ellos solo quieren vender y no extender préstamo".

"Este ha sido mi mejor momento en toda mi carrera, no es fácil ser goleador y campeón a la vez. Jugué casi todos los partidos, he tenido confianza. Fue un año redondo, con Junior también fui campeón", agregó el ex-jugador de Atlético Nacional y , quien precisó que si fuera su decisión, se quedaría en Cali porque "En América hemos conformado una familia, los directivos me han dado confianza y la hinchada me ha apoyado".

Ahora, volver a Junior tampoco parece una solución definitiva para él, pues el reglamento no permite que un futbolista juegue en dos equipos en un mismo torneo y la Liga del primer semestre aún está vigente: "Junior está parado en que solo quiere la compra, yo sé que si vuelvo no podré jugar porque ya jugué con América. La única opción sería irme del país, buscar algo por fuera para poder jugar".