'¡Mi camino aún no ha terminado!' - Cristiano Ronaldo insiste en que la Copa del Mundo no será su último torneo con Portugal, ya que el capitán apunta a la Eurocopa 2024

Cristiano Ronaldo ha revelado que tiene la intención de seguir jugando para Portugal más allá de la Copa del Mundo de 2022.

El futuro de Ronaldo en Portugal era incierto

Pensando en la Euro 2024

La estrella del Manchester United juega esta semana

¿QUÉ PASÓ? Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro internacional, revelando que tiene como objetivo jugar en la Eurocopa 2024 después de participar en la Copa del Mundo de Qatar.

¿QUÉ DIJO?: “Ha sido un camino largo, pero me gustaría aprovechar para decir que aún no he terminado. Me siento motivado, mi ambición es alta. Estoy en la Selección con muchos jugadores jóvenes y quiero ser parte de esta Copa del Mundo y de la Eurocopa de 2024 también, lo asumo ahora", dijo la estrella del Manchester United después de recibir un premio en la ceremonia de Quinas de Ouro de la Federación Portuguesa de Fútbol el martes.

CONTEXTO: Se había especulado que la leyenda de 37 años jugaría en Qatar su último torneo. Con su futuro internacional ahora asegurado, parece probable que Ronaldo alcance un doble siglo de partidos con Portugal, habiendo acumulado ya 189.

CRISTIANO Y PORTUGAL EN FOTOS:

¿SABÍAS? Ronaldo competirá en su décimo torneo internacional consecutivo cuando comience la Copa del Mundo en Qatar.

¿QUÉ SIGUE PARA CRISTIANO? Ronaldo espera ampliar su liderazgo en la cima de la lista de goleadores internacionales de todos los tiempos cuando Portugal se enfrente a la República Checa y España en la Liga de Naciones de la UEFA en los próximos días.