México vs. Ecuador, previa del Mundial 2026 de la FIFA: todo lo que necesitas saber

World Cup - 1/16 30 jun 2026 - 22:00 Estadio Banorte

El México vs Ecuador comenzará el 30 de junio de 2026 a las 21:00 EST, y a las 02:00 de la madrugada del 1 de julio si utilizas GMT.

México recibe a Ecuador en un ardiente duelo de dieciseisavos de final del Mundial

La coanfitriona México regresa al icónico Estadio Azteca de Ciudad de México, con el ganador midiéndose a Inglaterra o a la RD del Congo en octavos de final. ¿Qué afición estará celebrando cuando suene el pitido final?

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Un México casi perfecto será difícil de superar

El equipo de Javier Aguirre ganó sus tres partidos de la fase de grupos sin encajar un gol y llega a este duelo con una racha de seis victorias consecutivas. Su última derrota fue en el último partido de 2025. Desde entonces, ha ganado nueve y empatado dos. En esa muestra de partidos, solo encajó dos goles. El Tri desea enormemente igualar, o mejorar, los cuartos de final de 1970 y 1986, cuando acogió el mayor espectáculo del fútbol mundial. De hecho, es la primera nación de la historia en albergarlo tres veces. Aguirre podría verse tentado a poner de inicio al jugador de 17 años Gilberto Mora, que hizo historia ante Chequia al convertirse en el jugador más joven de México en ser titular en un partido del Mundial. Lo más probable, sin embargo, es que la talentosa estrella de Tijuana participe desde el banquillo.

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Ecuador entra por la puerta de atrás

El Ecuador de Sebastián Beccacece tardó en arrancar en la fase de grupos y se quedó sin marcar en cada uno de sus dos primeros encuentros. Sin embargo, de forma crucial, remontó para sorprender a Alemania en el último partido del grupo, clasificándose para esta ronda como el cuarto mejor tercero. Esa victoria puso fin a una racha estéril de nueve partidos sin ganar ante selecciones europeas. El único partido previo de Ecuador en una fase eliminatoria del Mundial terminó con una derrota por 1-0 ante Inglaterra en 2006. Esta es solo la segunda vez en la historia de Ecuador que avanza más allá de la fase de grupos, así que, si busca un héroe, Nilson Angulo podría ser ese hombre. El jugador de Sunderland, de 23 años, ha marcado en tres de sus últimas seis apariciones con su selección.

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Posible once de México

Rangel; Sánchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones.

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Posible once de Ecuador

Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.

Datos clave del México vs Ecuador

México no ha encajado ningún gol a partir del minuto 47 en ninguno de sus últimos 11 partidos.

México solo ha perdido uno de sus 12 partidos del Mundial como país anfitrión (8V, 3E).

Ecuador no ha encajado 2 o más goles en ninguno de sus últimos 26 partidos.

13 de los últimos 16 partidos de Ecuador tuvieron menos de 2,5 goles en total.

Las dos naciones se han enfrentado 28 veces anteriormente, con 17 victorias de México, cuatro de Ecuador y siete empates.

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Convocatoria de 26 jugadores de México

Porteros: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defensas: Jorge Sanchez (PAOK), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moscow), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ).

Centrocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK Athens), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutierrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Alvarez (West Ham), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chavez (Dynamo Moscow).

Delanteros: Cesar Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Guillermo Martinez (UNAM), Armando Gonzalez (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Milan), Raul Jimenez (Fulham).

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Convocatoria de 26 jugadores de Ecuador

Porteros: Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Defensas: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris St-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro).

Centrocampistas: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate, cedido por el Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Delanteros: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerp), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

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Noticias de los equipos y convocatorias

México está dirigida por Javier Aguirre, aunque actualmente no hay información confirmada sobre lesiones o sanciones disponible para El Tri. No se ha publicado ninguna alineación probable por el momento. El seleccionador de Ecuador, Sebastian Beccacece, tampoco cuenta con ausencias confirmadas ni problemas disciplinarios en los datos disponibles. Las actualizaciones sobre ambas plantillas se añadirán más cerca del inicio del partido, cuando se confirme la información oficial.

Forma

Historial de enfrentamientos

Las dos selecciones se enfrentaron por última vez en octubre de 2025, con empate 1-1 en un amistoso. Antes de eso, firmaron un 0-0 en la Copa América en julio de 2024. En los últimos cinco enfrentamientos, México ha ganado dos, Ecuador ha ganado uno y dos partidos terminaron en empate. México ganó 3-2 en un amistoso de 2019 y Ecuador ganó 3-2 en 2021.

Clasificación

México terminó primero en el Grupo A, mientras que Ecuador acabó la fase de grupos en tercera posición del Grupo E.