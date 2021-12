Después de una vibrante fase de grupos, ésta llega a su final en la temporada 21/22 de la Champions League. El cierre de esta etapa presenta múltiples encuentros en los cuales todos los clubes dejarán todo de sí en la cancha para sumar tres unidades vitales.

Parte este miércoles, el cotejo que llama más la atención es sin duda alguna el del Bayern Munich vs Barcelona. Los teutones han goleado a los españoles en sus últimos dos encuentros, pero los Blaugranas ahora saldrán al Allianz Arena por una victoria para instalarse en los octavos de final.

Desde esta campaña, la Copa de Europa es vista a través de HBO, la cadena que tiene los derechos de la competición y que ofrece en la televisión y su plataforma HBO Max todos los partidos en vivo.

En GOAL te presentamos la agenda para este miércoles 8 de diciembre, con los horarios y dónde podrás ver el partido de tu conjunto favorito.

AGENDA DEL 8 DE DICIEMBRE

-11:45: Zenit vs Chelsea (HBO Max)

-11:45: Juventus vs Malmo (HBO Max)

-13:50: Benfica vs Dynamo Kiev (HBO Max)

-13:50: Atalanta vs Villarreal (HBO Max)

-13:50: Wolfsburg vs Lille (HBO Max)

-13:50: RB Salzburg vs Sevilla (HBO Max)

-13:50: Manchester United vs Young Boys (HBO Max)

-13:50: Bayern Munich vs Barcelona (HBO Max)

LOS JUEGOS MÁS INTERESANTES

Bayern Munich vs Barcelona: Sin duda alguna el partido más atractivo es el de los Blaugranas visitando la capital alemana para enfrentarse a un poderoso Bayern Munich. Los de España buscan la victoria para no depender de otros resultados para avanzar a octavos de final, pero los teutones no permitirán una caída en casa en la última jornada.

Zenit vs Chelsea : Los actuales campeones de Euorpa tienen una prueba de vida o muerte. Si bien ya avanzaron a la siguiente ronda, aún está por definirse su posición, la cual pelearán con la Juventus. Los de San Petesburgo igual deben pensar en quedarse como terceros para avanzar a Europa League, por lo cual buscarán dar la sorpresa y vencer a los Blues.

Manchester United vs Young Boys: Los Red Devils regresan a casa para sellar su paso a la siguiente ronda como primeros del Grupo F. Se medirán en la última semana ante Young Boys, un club que sorpresivamente los venció por marcador de 2-1 en la primera jornada, por lo cual los ingleses tendrán la misión de no repetir dicho resultado para cumplir ante su gente.