En México, ¿qué canal transmite Real Madrid vs Real Sociedad por la Liga y a qué hora es?

Real Madrid y Real Sociedad se enfrentan hoy sábado 5 de marzo, en partido correspondiente a la Jornada 27 de la liga de España 2021-2022. Los Merengues esperan sacar la victoria y seguir manteniendo su ventaja sobre el escolta Sevilla, en vista de la Vuelta por los Octavos de Final de Champions League frente al PSG.

Ante la expectativa que genera el partido, los aficionados mexicanos quieren saber en dónde se transmite el cotejo. Y para que estén al tanto, en GOAL te damos la fecha y el canal donde se puede ver en vivo.

TODO SOBRE EL REAL MADRID VS. REAL SOCIEDAD DE PRIMERA

FECHA, DÍA Y HORARIO DEL REAL MADRID VS REAL SOCIEDAD

El partido se juega el sábado 5 de marzo a las 14:00 horas, tiempo del Centro de México y 15:00 en el Sureste. En el Noroeste comenzará a las 12:00 horas y en el Pacífico a las 13:00.

TRANSMISIÓN DEL REAL MADRID VS. REAL SOCIEDAD

Anteriormente, solo la compañía Sky tenía los derechos televisivos de La Liga para la temporada 2021-22, pero ahora TUDN informó que televisará algunos partidos del campeonato español a partir de esta jornada.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada. Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿QUÉ CANALES SON EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Esto depende del paquete que tengas contratado en SKY. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1524. Sin embargo, dado el caso que sí coincida con algo más, entonces sí se modifica el canal.

Sky Black Sky Platinum Sky Gold Sky Sports 1 1501 1501 1501 Sky Sports 2 (HD) 1516 1516 - Sky Sports 3 (HD) 1524 1524 -

Con respecto a TUDN, estos son los canales donde lo puedes encontrar en las distintas compañías:

SKY IZZI MEGACABLE DISH TOTAL PLAY TUDN 547 / 1547 501 / 890 N/A N/A 503

CÓMO VER ONLINE REAL MADRID VS REAL SOCIEDAD

El partido se puede ver vía streaming por internet a través de la aplicación de Blue to Go Video Everywhere. De Igual manera, TUDN pone a disposición su sitio web para seguir los juegos completamente en vivo.

ALINEACIONES REAL MADRID - REAL SOCIEDAD

REAL MADRID

Courtouis; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Vinicius, Benzema.

REAL SOCIEDAD

Remiro; Elustondo, Le Normand, Pacheco, Gorosabel; Merino, Illara; Djouahra, Silva, Martín; Isak.