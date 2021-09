En México, ¿qué canal transmite Real Madrid vs Villarreal por LaLiga y a qué hora es?

El equipo de Carlo Ancelotti busca seguir en los más alto de la tabla, aunque enfrente tiene a un Submarino amarillo listo para dar la sorpresa.

Real Madrid y Villarreral se enfrentan en la Fecha 7 de LaLiga, en un duelo invictos. Claramente el club que dirige Carlo Ancelotti marcha mejor, al sumar cinco triunfos y un solo empate en este inicio de temporada. La sociedad Vinícius-Benzema empieza a rendir frutos, pero enfrente está el Submarino amarillo de Unai Emery, al que es muy difícil vencerle, ya que hasta ahora acumula cuatro igualadas y una sola victoria.

Se trata de uno de los mejores partidos de este fin de semana, por ello, en Goal te presentamos las opciones para seguir en vivo por TV este atractivo duelo.

Contenidos:

FECHA, DÍA Y HORARIO DEL REAL MADRID VS. VILLARREAL

El partido se juega el sábado 25 de septiembre a las 14:00 horas, tiempo del Centro de México y del Sureste. En el Noroeste comenzará a las 12:00 horas y en el Pacífico a las 13:00.

DÓNDE VER REAL MADRID VS. VILLARREAL

La transmisión en vivo pasa solamente por Sky, compañía que tiene los derechos televisivos de LaLiga para la temporada 2021-22, siendo esta la única opción para seguir los partidos del equipo de Ancelotti.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada. Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿EN QUÉ CANAL VA REAL MADRID VS VILLARREAL Y CÓMO VER ONLINE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1516. Si no hay un televisor a mano igualmente existe la aplicación de Blue to Go Video Everywhere para verlo vía live streaming .

POSIBLES ALINEACIONES

REAL MADRID (1-4-3-3): Courtois; Nacho, Militao, Alaba, Miguel Gutiérrez/Lucas Vázquez; Camavinga, Casemiro, Modric; Hazard/Asensio, Benzema y Vinicius Jr. DT: Carlo Ancelotti.

VILLARREAL (1-4-3-3): Asenjo; Foyth/Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Parejo, Capoue, Manu Trigueros; Moi Gómez/Yéremi Pino, Paco Alcácer y Danjuma. DT: Unai Emery.