En México, ¿qué canal transmite Real Madrid vs Celta de Vigo por LaLiga y a qué hora es?

El Estadio Santiago Bernabéu reabre sus puertas para el duelo por la Jornada 4.

Real Madrid tiene una prueba de oro en la cuarta semana de actividades de LaLiga. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti regresará a la Casa Blanca tras una larga sesión de remodelaciones para medirse ante el Celta de Vigo en casa.

Los madrileños buscan una importante victoria que los deje en la cima de la tabla general. Por su parte, los visitantes necesitan los tres puntos para salir de la zona de descenso.

DÍA Y HORARIO DEL REAL MADRID VS. CELTA DE VIGO

El partido se juega el domingo 12 de septiembre a las 14:00 horas, tiempo del Centro de México y del Sureste. En el Noroeste comenzará a las 12:00 horas y en el Pacífico a las 13:00.

TRANSMISIÓN DEL REAL MADRI VS. CELTA DE VIGO

Solamente la compañía Sky tiene los derechos televisivos de LaLiga para la temporada 2021-22, siendo esta la única opción para seguir los partidos del equipo de Ancelotti y Macías con el Celta. Esta ocasión, en el canal 1516.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada . Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿EN QUÉ CANAL VA Y CÓMO VER ONLINE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1516. Si no hay un televisor a mano igualmente existe la aplicación de Blue to Go Video Everywhere para verlo vía live streaming .

POSIBLES ALINEACIONES

Real Madrid: Courtois, Vázquez, Militao, Nacho, Alaba; Casemiro, Isco, Valverde; Bale, Benzema y Hazard. DT: Carlo Ancelotti

Celta de Vigo: Dituro; Mallo, Aidoo, Araujo, Galán; Tapia, Méndez, Suárez, Nolito; Aspas y Mina. DT: Eduardo Coudet